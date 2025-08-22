Resident Evil: Requiem: Grafikvergleich: Kameraperspektiven und technische Umsetzung

Erst- und Drittperson im Vergleich: Resident Evil: Requiem zeigt neue Qualitätsmaßstäbe mit RTX 5090 und DLSS 4.

In Resident Evil: Requiem setzt das Entwicklerteam auf die Ego-Perspektive als primäre und empfohlene Ansicht.

Diese Entscheidung spiegelt sich in der Gestaltung von Übergängen und Zwischensequenzen wider, die überwiegend aus der Sicht der Spielfigur inszeniert sind.

Dennoch bleibt der Wechsel zur Third-Person-Ansicht flüssig und ohne störende Brüche im Spielerlebnis. Die alternative Perspektive bietet euch zusätzliche Animationen, die qualitativ deutlich über dem Niveau von Resident Evil Village liegen und das visuelle Erlebnis erweitern.

Die gezeigte Version basiert auf der PC-Fassung mit aktivierten Ultra-Grafikeinstellungen und Ray-Tracing, ausgeführt auf einer RTX 5090. Ihr könnt euch auf vollständige Unterstützung von Nvidia-Technologien wie DLSS 4 freuen, was eine optimierte Bildqualität und Performance ermöglicht.

Diese technischen Grundlagen schaffen eine Umgebung, in der beide Kameramodi ihre Stärken ausspielen können, ohne Kompromisse bei der Immersion oder Spielmechanik.

