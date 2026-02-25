Resident Evil: Requiem: Grafikvergleich mit Resident Evil 2 & 4 Remake

Ein neues Vergleichsvideo stellt Resident Evil Requiem den Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 4 gegenüber und zeigt, wie sich Modelle, Animationen und Effekte zwischen den Titeln unterscheiden.
Der Clip beginnt mit einer Gegenüberstellung der Leon Modelle und zeigt anschließend, wie sich der Waffenwechsel in den drei Spielen entwickelt hat. Die Unterschiede in der Darstellung werden durch die jeweiligen Animationen verdeutlicht, die im direkten Ablauf klarer hervortreten.
Im weiteren Verlauf rückt die Nachladeanimation in den Fokus, bevor die Heilsequenzen der drei Titel gegenübergestellt werden. Die Präsentation der Gegenstände zeigt, wie sich die Modelle im Laufe der Reihe verändert haben. Die Darstellung der Treffer mit der Pistole fällt ebenfalls ins Gewicht und zeigt, wie die Effekte in Requiem im Vergleich zu den Remakes umgesetzt wurden.
Das Video geht anschließend auf die Blutdarstellung ein und zeigt, wie sich die Details in den einzelnen Spielen unterscheiden. Die Physik der Zombies wird im direkten Vergleich sichtbar und verdeutlicht, wie sich Bewegungen und Reaktionen verändert haben. Die Darstellung von Messern und Äxten wird ebenso beleuchtet wie die Effekte von Explosionen, die im späteren Verlauf des Videos zu sehen sind.
Zum Abschluss zeigt der Vergleich die Auswirkungen der Schrotflinte und die Umsetzung der Abtrennungen, die in allen drei Spielen unterschiedlich ausfallen. Die Gegenüberstellung bietet damit einen umfassenden Blick auf zentrale Animationen und Effekte, die in Requiem und den beiden Remakes unterschiedlich umgesetzt wurden.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wäre jetzt die Frage ob es auch wieder Ghosting hat 🤔
Was ist ghosting?
Schaue ich jetzt lieber nicht lass mich zu 100% überraschen am Freitag.
Schaue mir auch keine Videos an (wie Testvideos). Möchte es am Freitag erstmal selbst spielen. 🙂
Geht es nur mir so oder hat Leon nen
LEICHTEN Krumm-Rücken „entwickelt“ in RE Requiem!??
Hmm, fällt mir jetzt nicht auf.
Er ist aber deutlich muskulöser geworden, vll wirkt es deswegen so?
Außerdem ist er fast 50 oder schon ü50 je nachdem welches Jahr es nun wirklich spielt.. mal hört man 2026, mal 2028. Und von den Jahren gezeichnet. Er wirkt gerade mit der Infektion ziemlich fertig..
Doch, die Haltung oder der Rücken sind auf jeden Fall krummer. Muskulöser ist er auch geworden. Hängt vielleicht miteinander zusammen
Jedes Spiel hat seinen Stil im positiven Sinn, hab heute schon genug zu Requiem gesehen auf YouTube.
Ein Armutszeugnis für die Pro Konsole …
PS5: 1080p und 60 fps
PS5 Pro:
1080p und 60 fps inklusive Ray-Tracing.
1296p und 60 fps ohne Ray-Tracing.
1080p und 120 fps.
Testbericht:
PS5 Pro ist das für Reflexionen eingesetzte Ray-Tracing, durch das das Bild an einigen Stellen “bröselig” wirkt oder leicht schimmert, was mitunter unschön auffallen kann.
Man sieht in diesem Vergleichsvideo, dass die Auflösung bei Requiem niedriger ist als bei RE2 und RE4. Puh und die PS5 Version auch „nur“ 1080p@60fps, echt? Series X wird wohl dann auch dort landen…
Also das ist natürlich so gar nicht mehr next-gen zum Ende dieser Gen, finde ich zumindest. Wieder PS4 Niveau
Xbox das gleiche wie PS5, saubere Version in 1080p mit 60FPS, läuft sogar in eingen Aspekten besser als die PS5 Pro 🫢….
Wahrscheinlich wird es noch einen 4K 30FPS Modus geben, keine Ahnung.
Hat capcom nicht von 4k Auflösung gesprochen 🤔.
Doppelte Fps bei gleicher Grafik Qualität finde ich aber nicht so schlecht bei pro.
Vergleich Werd ich mir später mal komplett ansehen.
Da ich mir selten RE zum Release hole, werde ich mir eh erstmal ein LP dazu anschauen. Bin eh noch skeptisch wegen dem Grace Gameplay.. hab diese wegrenn und versteck Momente bereits in den Vorgängern gehasst und nun ein Chara der nur so Gameplay haben soll? Ohje..