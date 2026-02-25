Resident Evil: Requiem: Grafikvergleich mit Resident Evil 2 & 4 Remake

Ein neues Vergleichsvideo stellt Resident Evil Requiem den Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 4 gegenüber und zeigt, wie sich Modelle, Animationen und Effekte zwischen den Titeln unterscheiden.

Der Clip beginnt mit einer Gegenüberstellung der Leon Modelle und zeigt anschließend, wie sich der Waffenwechsel in den drei Spielen entwickelt hat. Die Unterschiede in der Darstellung werden durch die jeweiligen Animationen verdeutlicht, die im direkten Ablauf klarer hervortreten.

Im weiteren Verlauf rückt die Nachladeanimation in den Fokus, bevor die Heilsequenzen der drei Titel gegenübergestellt werden. Die Präsentation der Gegenstände zeigt, wie sich die Modelle im Laufe der Reihe verändert haben. Die Darstellung der Treffer mit der Pistole fällt ebenfalls ins Gewicht und zeigt, wie die Effekte in Requiem im Vergleich zu den Remakes umgesetzt wurden.

Das Video geht anschließend auf die Blutdarstellung ein und zeigt, wie sich die Details in den einzelnen Spielen unterscheiden. Die Physik der Zombies wird im direkten Vergleich sichtbar und verdeutlicht, wie sich Bewegungen und Reaktionen verändert haben. Die Darstellung von Messern und Äxten wird ebenso beleuchtet wie die Effekte von Explosionen, die im späteren Verlauf des Videos zu sehen sind.

Zum Abschluss zeigt der Vergleich die Auswirkungen der Schrotflinte und die Umsetzung der Abtrennungen, die in allen drei Spielen unterschiedlich ausfallen. Die Gegenüberstellung bietet damit einen umfassenden Blick auf zentrale Animationen und Effekte, die in Requiem und den beiden Remakes unterschiedlich umgesetzt wurden.