Resident Evil: Requiem: Grafikvergleich: Xbox Series S, Nintendo Switch 2 und PlayStation 5

Resident Evil Requiem zeigt im aktuellen Grafikvergleich deutliche Unterschiede zwischen Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series S. Die Analyse konzentriert sich vor allem auf die Fähigkeiten der neuen Nintendo‑Hardware, die sich trotz sichtbarer Einschränkungen überraschend gut behauptet.
Auffällig ist, dass das Spiel auf keiner der Konsolen über Display‑Modi verfügt – ein ungewöhnlicher Schritt in einer Zeit, in der Performance‑ und Qualitätsoptionen fast zum Standard geworden sind.
Switch 2 und Series S weisen mehrere visuelle Kürzungen gegenüber der PS5‑Version auf. Dazu gehören vereinfachte Geometrie, schwächere Texturen, reduzierte Schattenqualität, weniger detaillierte Haareffekte und eine insgesamt weniger komplexe Beleuchtung.
Gleichzeitig zeigt sich die Switch 2 in einigen Bereichen stärker als erwartet: Sie rendert in einer höheren Auflösung als die Series S und nutzt stellenweise sogar hochwertigere Texturen, was die technische Balance zwischen beiden Systemen verschiebt.
Die Bildrate ist auf allen drei Plattformen auf 60 fps ausgelegt, doch die Switch 2 erreicht diesen Wert nur selten stabil. Die Analyse legt nahe, dass eine optionale 30‑fps‑Sperre sinnvoll wäre, um ein ruhigeres Spielerlebnis zu ermöglichen.
Auch die Ladezeiten fallen auf der Switch 2 etwas länger aus, bleiben aber im Rahmen. Trotz dieser Schwächen lässt sich die Version gut im Handheld‑Modus spielen, wobei die fehlende VRR‑Unterstützung im Dock‑Modus als spürbare Lücke hervorsticht – ein Feature, das inzwischen als Standard gelten sollte.
Switch 2 mit einer beeindruckenden Leistung, bessere Auflösung als die Xbox Series S, dafür dropt man von 60FPS öfter herunter bis zu 45FPS (meist aber 50-55 FPS).
Eine gute Alternative, besonders wenn man im Handheld Nachts im Bett zocken möchte.
Im Handheld werden die Drops dann noch größer ausfallen.
Oh man ich würde es sehr gerne jetzt schon spielen, aber ich will noch Resi 5 und 6 zocken, bevor ich mit 9 anfange.
Sehr Geil freue mich morgen los zu legen auf der PS5 Pro 😊 das ganze Internet ist voll mit gameplay nach dem Embargo, aber werd mir nix davon rein ziehen
Capcom hat gekocht.
Digital Foundry sagt Resident Evil Requiem hat die beste Grafik dieser Konsolen Generation 🤯🤯🤯
Ich schmücke das mal etwas weiter aus: Quote DF: Cross-platform comparisons? PS5 Pro is clearly in a class of its own here.
War ich zu diplomatisch? 😅
🙂 Könnte man meinen 🙂
Bin mit der Series X Version bestens bedient, wird wohl wie die PS5 Version sein.
Was interessiert dich die PS5-Version wenn du mit der Series-X-Version bestens bedient bist? Hoffst du darauf das die X irgendwo besser abschneidet als die Base PS5?
Weil die nicht im Video ist, Herr faktencheck 🧐.
Gib nicht nur ein Video zum Thema.
Und jetzt ?
Hier geht es um das Video, hab mir bisher noch kein Series X Vergleichsvideo angesehen.
Laut dem DF Video findet man auf Konsolen wieder mal die beste Version auf der Pro!
Meine Pro freut sich schon. 🙂
Nicht nur Deine! 🙂
Das Spiel wurde echt gut umgesetzt 👍🏽 Momentan nicht die Zeit dafür. Mal gucken wann ich es nachholen kann.