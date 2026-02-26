Resident Evil: Requiem: Grafikvergleich: Xbox Series S, Nintendo Switch 2 und PlayStation 5

Resident Evil Requiem zeigt deutliche Plattformunterschiede im neuen Grafikvergleich zwischen Xbox Series S, Nintendo Switch 2 und PlayStation 5.

Resident Evil Requiem zeigt im aktuellen Grafikvergleich deutliche Unterschiede zwischen Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series S. Die Analyse konzentriert sich vor allem auf die Fähigkeiten der neuen Nintendo‑Hardware, die sich trotz sichtbarer Einschränkungen überraschend gut behauptet.

Auffällig ist, dass das Spiel auf keiner der Konsolen über Display‑Modi verfügt – ein ungewöhnlicher Schritt in einer Zeit, in der Performance‑ und Qualitätsoptionen fast zum Standard geworden sind.

Switch 2 und Series S weisen mehrere visuelle Kürzungen gegenüber der PS5‑Version auf. Dazu gehören vereinfachte Geometrie, schwächere Texturen, reduzierte Schattenqualität, weniger detaillierte Haareffekte und eine insgesamt weniger komplexe Beleuchtung.

Gleichzeitig zeigt sich die Switch 2 in einigen Bereichen stärker als erwartet: Sie rendert in einer höheren Auflösung als die Series S und nutzt stellenweise sogar hochwertigere Texturen, was die technische Balance zwischen beiden Systemen verschiebt.

Die Bildrate ist auf allen drei Plattformen auf 60 fps ausgelegt, doch die Switch 2 erreicht diesen Wert nur selten stabil. Die Analyse legt nahe, dass eine optionale 30‑fps‑Sperre sinnvoll wäre, um ein ruhigeres Spielerlebnis zu ermöglichen.

Auch die Ladezeiten fallen auf der Switch 2 etwas länger aus, bleiben aber im Rahmen. Trotz dieser Schwächen lässt sich die Version gut im Handheld‑Modus spielen, wobei die fehlende VRR‑Unterstützung im Dock‑Modus als spürbare Lücke hervorsticht – ein Feature, das inzwischen als Standard gelten sollte.

  1. Nibelungen86 332945 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.02.2026 - 16:25 Uhr

    Switch 2 mit einer beeindruckenden Leistung, bessere Auflösung als die Xbox Series S, dafür dropt man von 60FPS öfter herunter bis zu 45FPS (meist aber 50-55 FPS).
    Eine gute Alternative, besonders wenn man im Handheld Nachts im Bett zocken möchte.

    0
  2. Bardock93 940 XP Neuling | 26.02.2026 - 16:47 Uhr

    Oh man ich würde es sehr gerne jetzt schon spielen, aber ich will noch Resi 5 und 6 zocken, bevor ich mit 9 anfange.

    0
  3. CrossSkull 12540 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 26.02.2026 - 16:55 Uhr

    Sehr Geil freue mich morgen los zu legen auf der PS5 Pro 😊 das ganze Internet ist voll mit gameplay nach dem Embargo, aber werd mir nix davon rein ziehen

    4
  4. CodeX 48130 XP Hooligan Bezwinger | 26.02.2026 - 16:56 Uhr

    Capcom hat gekocht.
    Digital Foundry sagt Resident Evil Requiem hat die beste Grafik dieser Konsolen Generation 🤯🤯🤯

    4
  5. Katanameister 339140 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.02.2026 - 16:57 Uhr

    Bin mit der Series X Version bestens bedient, wird wohl wie die PS5 Version sein.

    0
  6. FalseShepherd 14840 XP Leetspeak | 26.02.2026 - 17:05 Uhr

    Laut dem DF Video findet man auf Konsolen wieder mal die beste Version auf der Pro!

    Meine Pro freut sich schon. 🙂

    2
  7. Thanasi 9600 XP Beginner Level 4 | 26.02.2026 - 17:10 Uhr

    Das Spiel wurde echt gut umgesetzt 👍🏽 Momentan nicht die Zeit dafür. Mal gucken wann ich es nachholen kann.

    0

