Resident Evil: Requiem: Grafikvergleich: Xbox Series S, Nintendo Switch 2 und PlayStation 5

Resident Evil Requiem zeigt deutliche Plattformunterschiede im neuen Grafikvergleich zwischen Xbox Series S, Nintendo Switch 2 und PlayStation 5.

Resident Evil Requiem zeigt im aktuellen Grafikvergleich deutliche Unterschiede zwischen Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series S. Die Analyse konzentriert sich vor allem auf die Fähigkeiten der neuen Nintendo‑Hardware, die sich trotz sichtbarer Einschränkungen überraschend gut behauptet.

Auffällig ist, dass das Spiel auf keiner der Konsolen über Display‑Modi verfügt – ein ungewöhnlicher Schritt in einer Zeit, in der Performance‑ und Qualitätsoptionen fast zum Standard geworden sind.

Switch 2 und Series S weisen mehrere visuelle Kürzungen gegenüber der PS5‑Version auf. Dazu gehören vereinfachte Geometrie, schwächere Texturen, reduzierte Schattenqualität, weniger detaillierte Haareffekte und eine insgesamt weniger komplexe Beleuchtung.

Gleichzeitig zeigt sich die Switch 2 in einigen Bereichen stärker als erwartet: Sie rendert in einer höheren Auflösung als die Series S und nutzt stellenweise sogar hochwertigere Texturen, was die technische Balance zwischen beiden Systemen verschiebt.

Die Bildrate ist auf allen drei Plattformen auf 60 fps ausgelegt, doch die Switch 2 erreicht diesen Wert nur selten stabil. Die Analyse legt nahe, dass eine optionale 30‑fps‑Sperre sinnvoll wäre, um ein ruhigeres Spielerlebnis zu ermöglichen.

Auch die Ladezeiten fallen auf der Switch 2 etwas länger aus, bleiben aber im Rahmen. Trotz dieser Schwächen lässt sich die Version gut im Handheld‑Modus spielen, wobei die fehlende VRR‑Unterstützung im Dock‑Modus als spürbare Lücke hervorsticht – ein Feature, das inzwischen als Standard gelten sollte.