Resident Evil: Requiem: Große Areale und realistischer Horror mit Leon – Gerücht

Das Gameplay mit Leon wird in Resident Evil: Requiem wird angeblich in großen und befahrbaren Arealen stattfinden, während der Horror bodenständiger ist.

Mit offiziellen Neuigkeiten zu Resident Evil: Requiem darf in dieser Woche ja bekanntlich nicht gerechnet werden, wie Capcom anlässlich der anstehenden Tokyo Game Show deutlich machte.

Dafür versorgen euch Insider mit ein paar neuen Info-Happen. Die sind zwar nicht offiziell bestätigt, stammen aber mit AestheticGamer von einem reputablen Leaker.

In dieser Woche soll Leon S. Kennedy angeblich vorgestellt werden. Im Zuge dessen gab es neue Details, denen zufolge die Story von Leon in Resident Evil: Requiem im Jahr 2020 spielen soll.

Da die Story von Grace Ashcroft im Jahr 2028 spielt, soll es sich nicht um getrennte Kampagnen handeln, sondern vermutlich um zwei Teile einer zusammenhängenden Geschichte.

Leons Gameplay spielt sich laut dem Insider in größeren Abschnitten ab, die mit einem Fahrzeug befahren werden. Sie werden als actionorientiert beschrieben, beim Horror sollen sich Spieler aber um realistische und keine übertriebenen Momente handeln.