Resident Evil: Requiem: Hideki Kamiya verurteilt Leaker scharf und wünscht ihnen tausend Tode

Eine Woche vor dem offiziellen Launch von Resident Evil Requiem kursiert das Horrorspiel bereits im Netz – sehr zum Ärger von Capcom, die bereits Abmahnungen angedroht haben.
Nun meldet sich auch Hideki Kamiya, der Director von Resident Evil 2, zu Wort und reagiert mit einer Mischung aus Frust, Erinnerung und unverblümter Wut auf die aktuelle Situation.
In mehreren Posts auf X erinnert sich Kamiya an ähnliche Erfahrungen während der Entwicklung von Resident Evil 2. Gegen Ende der Produktion seien damals Inhalte in einem Wochenmagazin geleakt worden.
Kamiya beschreibt, wie sehr solche Aktionen sowohl die Vorfreude der Fans als auch die Arbeit der Entwickler beschädigen. Für die Leaker selbst gebe es kaum echten Nutzen, während sie gleichzeitig „die Freude aller zerstören“, wie er es formuliert.
Seine Worte werden anschließend deutlich schärfer. Kamiya verurteilt jene, die aktuell Videos von Resident Evil Requiem verbreiten, und erklärt, wer solche Taten begehe, „verdiene es, zehntausend Tode zu sterben“.
Im nächsten Satz relativiert er jedoch leicht – wenn auch nur minimal – und wünscht ihnen stattdessen, dass sie das Spiel niemals wieder spielen können.
Kamiya ist für seine direkte, oft schroffe Art auf X bekannt und blockiert regelmäßig Nutzer, die ihn kontaktieren. Während er online für seine unverblümten Kommentare berüchtigt ist, zeigt er sich in persönlichen Interviews deutlich zurückhaltender.
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
So so, Entwickler mit Todeswünschen zu belegen ist eine Straftat, andersrum aber nicht?
Spoiler gab es schon immer, Mei einer der größten Spoiler in FFVII war in nem späteren Trailer von SE selbst enthalten.
Mit sozialen Medien ist es nur etwas schwieriger geworden Spoilern zu umgehen, darum sollte man da vorsichtiger sein.
Mich stören sie meist nicht. Hab sogar schon die Tage nach Gameplay von RE9 gesucht xD
Ich wünsche ihm dass jeder seiner Spiele geleakt wird.
Es geht um Videospiele…Mann🤦😂
Betrifft mich nicht wirklich ich nutze keine Social Media mehr schon Jahre 😂😂 könnte nur hier gespoilert werden 😅
Irgendwie mal wieder lustig die Einstellungen.
Gegen Entwickler haten ist nicht, aber gegen Spieler, auch wenns Leaker sind, ist gehts in Ordnung?
Zumal hier mal wieder die Einstellung der Menschen echt zu denken geben sollte.
Spätestens 24 Stunden nach Release ist eh alles wieder breit in den Medien vertreten und da regt sich dann niemand drüber auf. Aber wenns geleaked wird sind die leaker ja die bösen weil sie ja wem? was wegnehmen? Den streamern die ihre Zuschauer weglaufen? Höchsten dem Entwickler/Anbieter die Einnahmen wenn das Spiel Mist ist.
Alle anderen bekommen bei Release zwangsläufig auch alles vor die Nase gesetzt ob sie wollen oder nicht und das nur weil die eben n paar Tage länger bauchen um was durch zu spielen.
Zumal man auch nicht alles anklicken muss. Will ich unvoreingenommen in ein Spiel reingehen schau ich mir doch nicht vorher alles an und selbst wenn ich mich nur informieren will sollte man wenigstens halbwegs so intelligent sein und sich eben nicht alles reinziehen. ist ja nicht so als würde 1 Satz ein ganzes Spiel überflüssig machen.
Also, ich finde diese ganzen Leaks auch richtig lästig, doch jemanden gleich den Tod zu wünschen, ist schon echt krass. 🤦♂️
Man kann es echt übertreiben, ich verstehe, dass man emotional wird, da man wahrscheinlich sehr viel Herzblut in das Spiel gesteckt hat, aber das ist schon echt übertrieben. Ich wurde glücklicherweise noch nicht gespoilert und freue mich schon auf Freitag.