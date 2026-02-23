Resident Evil: Requiem: Hideki Kamiya verurteilt Leaker scharf und wünscht ihnen tausend Tode

Nach dem Leak von Resident Evil: Requiem findet Kamiya deutliche Worte für die Verantwortlichen.

Eine Woche vor dem offiziellen Launch von Resident Evil Requiem kursiert das Horrorspiel bereits im Netz – sehr zum Ärger von Capcom, die bereits Abmahnungen angedroht haben.

Nun meldet sich auch Hideki Kamiya, der Director von Resident Evil 2, zu Wort und reagiert mit einer Mischung aus Frust, Erinnerung und unverblümter Wut auf die aktuelle Situation.

In mehreren Posts auf X erinnert sich Kamiya an ähnliche Erfahrungen während der Entwicklung von Resident Evil 2. Gegen Ende der Produktion seien damals Inhalte in einem Wochenmagazin geleakt worden.

Kamiya beschreibt, wie sehr solche Aktionen sowohl die Vorfreude der Fans als auch die Arbeit der Entwickler beschädigen. Für die Leaker selbst gebe es kaum echten Nutzen, während sie gleichzeitig „die Freude aller zerstören“, wie er es formuliert.

Seine Worte werden anschließend deutlich schärfer. Kamiya verurteilt jene, die aktuell Videos von Resident Evil Requiem verbreiten, und erklärt, wer solche Taten begehe, „verdiene es, zehntausend Tode zu sterben“.

Im nächsten Satz relativiert er jedoch leicht – wenn auch nur minimal – und wünscht ihnen stattdessen, dass sie das Spiel niemals wieder spielen können.

Kamiya ist für seine direkte, oft schroffe Art auf X bekannt und blockiert regelmäßig Nutzer, die ihn kontaktieren. Während er online für seine unverblümten Kommentare berüchtigt ist, zeigt er sich in persönlichen Interviews deutlich zurückhaltender.