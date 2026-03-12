Resident Evil: Requiem: Hideki Kamiya witzelt und wünscht sich Nicht-Grusel-Modus

Der Resident Evil 2‑Schöpfer gesteht beim Anblick von Requiem, dass ihm der Horror inzwischen zu viel ist – und liefert gleich mehrere selbstironische Sprüche.

Hideki Kamiya, der legendäre Director hinter Devil May Cry, Bayonetta und natürlich dem originalen Resident Evil 2, hat in einem kurzen Video seines neuen Studios für einen herrlich selbstironischen Moment gesorgt.

Während ein Entwicklerkollege Resident Evil Requiem spielt, steht Kamiya daneben – und fordert lachend einen „non‑scary mode“.

Als jemand im Raum einwirft, dass das „das ganze Konzept des Spiels zerstören würde“, bleibt Kamiya bei seiner Linie: Er wolle einfach nur die Rätsel und die Kämpfe genießen – „den gruseligen Kram brauche ich nicht“.

Humorvolle Nostalgie eines Horror‑Veteranen

Besonders charmant ist der Kontext: Kamiya war es, der Leon S. Kennedy 1998 überhaupt erst erschaffen hat. Damals war Leon 21 Jahre alt – heute, 28 Jahre später, sind sowohl Leon als auch Kamiya in ihren Fünfzigern.

Entsprechend trocken kommentiert er beim Zuschauen: „Leon ist auch kein junger Hüpfer mehr, oder?“ Als das Studio lacht, legt er nach: „Gilt wohl auch für mich. Wer im Glashaus sitzt…“

We’re all playing Resident Evil Requiem!

Kamiya—who hates horror games—is doing his usual grumbling 🤭🍀 pic.twitter.com/ocbW8tsnDR — CLOVERS Inc. (@CLOVERS_en) March 10, 2026

Ergänzende Aussagen aus dem Video

Parallel dazu bestätigte Requiem-Director Koshi Nakanishi kürzlich, dass ein großes Story‑Add‑on in Arbeit ist. Weitere Inhalte sollen in den kommenden Monaten folgen – genug Stoff also, um die Diskussion über alternative Spielmodi (ernst gemeint oder nicht) am Laufen zu halten.