Resident Evil: Requiem: Hinweise deuten auf Rückkehr des Mercenaries Modus hin

Datamining-Funde in Resident Evil: Requiem deuten auf den Modus Mercenaries hin, der schon in frühen Spielen enthalten war.

Rund um Resident Evil: Requiem verdichten sich die Hinweise auf neue Inhalte noch vor der ersten Story-Erweiterung. Capcom hat bereits bestätigt, dass ein kostenloses Mini-Spiel geplant ist, während Gerüchte zusätzlich auf eine Erweiterung mit Fokus auf Leon S. Kennedy hindeuten.

Im Mittelpunkt aktueller Spekulationen stehen Datamining-Funde. Insgesamt zehn bislang ungenutzte Musikstücke wurden entdeckt, die im Hauptspiel nicht vorkommen. Einige Tracks wirken deutlich actionorientiert und erzeugen eine hohe Intensität. Auffällig bleibt zudem ein tickendes Geräusch in zwei Stücken, das auf ein zeitbasiertes Spielprinzip hindeuten könnte.

Diese Hinweise passen zu einem bekannten Konzept der Reihe. Ein Modus, bei dem Gegner unter Zeitdruck besiegt werden und zusätzliche Sekunden durch Eliminierungen gewonnen werden, würde sich nahtlos einfügen. Genau dieses Prinzip machte den Modus Mercenaries in früheren Teilen so populär.

Offiziell bestätigt ist eine Rückkehr bislang nicht. Ebenso möglich bleibt, dass es sich um ungenutzte Inhalte aus der Entwicklung handelt. Gleichzeitig zeigt der Blick auf Resident Evil Village und das Resident Evil 4 Remake, dass Capcom diesen Modus wiederholt eingesetzt hat.

Angesichts des gelobten Kampfsystems erscheint eine Umsetzung dennoch plausibel. Ob sich die Hinweise bestätigen, dürfte sich mit dem Release des angekündigten Mini-Spiels zeigen.