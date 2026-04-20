Resident Evil: Requiem: Hinweise deuten auf Rückkehr des Mercenaries Modus hin

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Image: ©CAPCOM CO.

Datamining-Funde in Resident Evil: Requiem deuten auf den Modus Mercenaries hin, der schon in frühen Spielen enthalten war.

Rund um Resident Evil: Requiem verdichten sich die Hinweise auf neue Inhalte noch vor der ersten Story-Erweiterung. Capcom hat bereits bestätigt, dass ein kostenloses Mini-Spiel geplant ist, während Gerüchte zusätzlich auf eine Erweiterung mit Fokus auf Leon S. Kennedy hindeuten.

Im Mittelpunkt aktueller Spekulationen stehen Datamining-Funde. Insgesamt zehn bislang ungenutzte Musikstücke wurden entdeckt, die im Hauptspiel nicht vorkommen. Einige Tracks wirken deutlich actionorientiert und erzeugen eine hohe Intensität. Auffällig bleibt zudem ein tickendes Geräusch in zwei Stücken, das auf ein zeitbasiertes Spielprinzip hindeuten könnte.

Diese Hinweise passen zu einem bekannten Konzept der Reihe. Ein Modus, bei dem Gegner unter Zeitdruck besiegt werden und zusätzliche Sekunden durch Eliminierungen gewonnen werden, würde sich nahtlos einfügen. Genau dieses Prinzip machte den Modus Mercenaries in früheren Teilen so populär.

Offiziell bestätigt ist eine Rückkehr bislang nicht. Ebenso möglich bleibt, dass es sich um ungenutzte Inhalte aus der Entwicklung handelt. Gleichzeitig zeigt der Blick auf Resident Evil Village und das Resident Evil 4 Remake, dass Capcom diesen Modus wiederholt eingesetzt hat.

Angesichts des gelobten Kampfsystems erscheint eine Umsetzung dennoch plausibel. Ob sich die Hinweise bestätigen, dürfte sich mit dem Release des angekündigten Mini-Spiels zeigen.

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6 Kommentare Added

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  1. Drakeline6 209655 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 20.04.2026 - 13:04 Uhr

    Mercenaries war noch nie meins.
    Nen Story DLC nehme ich aber gerne mit.

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  2. EdgarAllanFloh 125100 XP Man-at-Arms Gold | 20.04.2026 - 13:23 Uhr

    Ich habe es nie gemocht, Gegner unter Zeitdruck zu besiegen. Irgendwie frage ich mich, wer da Fan von ist, wenn das so beliebt zu sein scheint. Bewusst wahrgenommen habe ich die Forderung nämlich noch nie.

    0
  4. Katanameister 395480 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 20.04.2026 - 14:00 Uhr

    Mercenaries gehört einfach zu Resident Evil, wäre froh, wenn man es zurückbringen würde, mögliche bzw. sichere Charaktere wären natürlich Leon, Hunk, Zeno, Victor Gideon, Ada, Chris.

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  5. Blight 34805 XP Bobby Car Geisterfahrer | 20.04.2026 - 15:04 Uhr

    Ja, keine Ahnung. Kann Bock machen. Manchmal machen solche Modi einfach klick, so wie der Raidmode bei Revelations 2.

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