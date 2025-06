Resident Evil: Requiem: Horror begann als reines Online-Spiel

Capcom hat in einem neuen Entwicklertagebuch offiziell bestätigt, dass Resident Evil Requiem – der neunte Hauptteil der erfolgreichen Survival-Horror-Reihe – ursprünglich als Online-Spiel geplant war.

Regisseur Koshi Nakanishi erklärte in dem exklusiv für Mitglieder der Capcom-Website verfügbaren Video, dass zu Beginn der Entwicklung verschiedene Konzepte getestet wurden, darunter auch ein Open-World-Ansatz und Mehrspieler-Mechaniken.

„Man hat vielleicht schon einige Gerüchte gehört – etwa von einem Online-Resident-Evil oder einem Open-World-Spiel. Tatsächlich haben wir in diese Richtungen experimentiert“, so Nakanishi. „Aber am Ende haben wir gemerkt, dass das nicht dem entspricht, was die Fans von Resident Evil erwarten.“