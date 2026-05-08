Resident Evil: Requiem: Horror-Erlebnis mit neuem „Leon Must Die Forever“-Modus erweitert

Ein neues Titel-Update für Resident Evil Requiem steht ab sofort auf allen Plattformen bereit und erweitert das Spiel unter anderem um den neuen Modus „Leon Must Die Forever“.

Der zusätzliche Spielmodus wird nach Abschluss der Hauptkampagne freigeschaltet und setzt auf schnelle Arcade-Action mit Zeitdruck.

Spieler müssen zahlreiche Abschnitte erfolgreich abschließen, während zufällig generierte Verstärkerfähigkeiten den Ablauf jeder Runde verändern.

Dadurch entsteht ein dynamisches Gameplay-System, bei dem jede Herausforderung unterschiedlich verlaufen kann.

Gleichzeitig läuft permanent die Zeit, wodurch schnelles Handeln und effizientes Ressourcenmanagement entscheidend werden.

Capcom beschreibt „Leon Must Die Forever“ als Minispiel-Modus, der Spieler bis an ihre Grenzen bringen soll.

Ziel ist es, sämtliche Stufen erfolgreich zu absolvieren und das Ende des Modus zu erreichen.

Neben dem neuen Inhalt behebt das Update außerdem einen schwerwiegenden Fehler, durch den das Spiel unter bestimmten Umständen unspielbar werden konnte. Mit dem aktuellen Patch soll dieses Problem nun vollständig behoben worden sein.