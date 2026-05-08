Resident Evil: Requiem: Horror-Erlebnis mit neuem „Leon Must Die Forever“-Modus erweitert

Ein neues Titel-Update für Resident Evil Requiem steht ab sofort auf allen Plattformen bereit und erweitert das Spiel unter anderem um den neuen Modus „Leon Must Die Forever“.
Der zusätzliche Spielmodus wird nach Abschluss der Hauptkampagne freigeschaltet und setzt auf schnelle Arcade-Action mit Zeitdruck.
Spieler müssen zahlreiche Abschnitte erfolgreich abschließen, während zufällig generierte Verstärkerfähigkeiten den Ablauf jeder Runde verändern.
Dadurch entsteht ein dynamisches Gameplay-System, bei dem jede Herausforderung unterschiedlich verlaufen kann.
Gleichzeitig läuft permanent die Zeit, wodurch schnelles Handeln und effizientes Ressourcenmanagement entscheidend werden.
Capcom beschreibt „Leon Must Die Forever“ als Minispiel-Modus, der Spieler bis an ihre Grenzen bringen soll.
Ziel ist es, sämtliche Stufen erfolgreich zu absolvieren und das Ende des Modus zu erreichen.
Neben dem neuen Inhalt behebt das Update außerdem einen schwerwiegenden Fehler, durch den das Spiel unter bestimmten Umständen unspielbar werden konnte. Mit dem aktuellen Patch soll dieses Problem nun vollständig behoben worden sein.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ein Dante Skin wäre nicht verkehrt für Leon 👍, ist bestimmt ein unterhaltsamer Modus.
Was für ein scheiß….
Ansich der Modus klingt gut,aber wenn ich schon wieder Lese „Zeitdruck“ gar kein Bock auf so ein Stress.
Wie gesagt, als es vor 1-2 Wochen hieß, man müsse ganz dringend noch ganz schnell Requiem zuende spielen, fand ich das schon super aufdringlich und bescheuert. Das war die Art von Kommunikation, wo ich sage „nehmt den Leuten das Handy weg, sie machen nur alles schlimmer“. Man kann das Spiel auch heute, in einer Woche oder 3 Monaten durchspielen und hat genau so viel von dieser Erweiterung, wie alle anderen.
warum gibts bei den Resi spiele eig immer so viel drumherum 😀 für mich ist das eigentlich so ein 1x geiles erlebnis 😀 und da am besten 100% sehen