Resident Evil: Requiem: Horror mit Herzschlagkurve

Image: Capcom

Koshi Nakanishi erklärt: Resident Evil: Requiem setzt auf dynamische Spannung statt Dauergrusel!

Resident Evil: Requiem wird laut Game Director Koshi Nakanishi ein Horror-Erlebnis, das gezielt mit Spannung und Entspannung arbeitet, um euch nicht dauerhaft zu überfordern.

In einem Interview erläutert Nakanishi, dass das Spiel nicht durchgehend auf maximale Gruselintensität setzt, sondern euch gezielt Momente der Erleichterung und des Durchatmens bietet.

Diese Struktur soll verhindern, dass ihr euch emotional erschöpft fühlt, und gleichzeitig die Wirkung der unheimlichen Szenen verstärken.

Im Vergleich zu den letzten beiden Titeln der Reihe, Resident Evil Village und dem Remake von Resident Evil 4, verfolgt Resident Evil Requiem einen anderen Ansatz. Während die genannten Spiele stärker auf Action ausgerichtet waren, orientiert sich Requiem eher an Resident Evil 7 und dem Remake von Resident Evil 2.

Ihr werdet euch auf klassische Elemente wie Erkundung, Backtracking, Rätsellösen, begrenzte Ressourcen und intensive Kämpfe einstellen können. Dabei bleibt das Spiel dem typischen Aufbau der Serie treu, erweitert diesen jedoch um ein neues System, das die Abstände zwischen Spannung und Entspannung stärker betont als je zuvor.

Nakanishi beschreibt diesen Aufbau als eine Art Wellenbewegung, bei der die emotionalen Höhen und Tiefen besonders ausgeprägt sein sollen. Ziel ist es, euch eine vollständige Achterbahnfahrt durch die verschiedenen Facetten des Horrors zu bieten.

Resident Evil Requiem soll euch nicht nur erschrecken, sondern auch gezielt Momente der Katharsis ermöglichen, in denen ihr euch von der Anspannung erholen könnt, bevor die nächste Horrorsequenz beginnt.

Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S und wird euch mit einem atmosphärisch dichten Erlebnis konfrontieren, das klassische Survival-Horror-Elemente mit moderner Spielmechanik verbindet. Laut Nakanishi erwartet euch ein Spiel, das die emotionale Dynamik des Horrors auf ein neues Level hebt und euch sowohl fordert als auch entlastet.

Quelle
  MeisterMichl | 01.09.2025 - 09:04 Uhr

    Sollen mal ein Gimmick zu Horrorspielen erfinden, dass den Puls misst und dementsprechend sich darauf reagieren kann.

    0
  Drakeline6 | 01.09.2025 - 09:09 Uhr

    In Teil 2 war mir das zu viel Backtracking.
    Dann immer noch verfolgt zu werden, war mehr nervig als gruslig.
    Hoffentlich passen sie das an.

    0
    xXCickXx | 01.09.2025 - 09:33 Uhr
Antwort auf Drakeline6
      Antwort auf Drakeline6

      Gehört irgendwie dazu bei Resident Evil.
      Find ich an sich auch nicht schlimm, solange man nicht 5x wegen zu kleinem Inventar zwischen A und B pendeln muss.

      0
    Gunslinger | 01.09.2025 - 11:38 Uhr
Antwort auf Drakeline6
      Antwort auf Drakeline6

      Im original Teil 1 wurde backtracking noch größer geschrieben, jedenfalls am Anfang im Herrenhaus.

      0
  de Maja | 01.09.2025 - 09:16 Uhr

    Wenn ich Backtracking schon lese wird mir schlecht. Das ist ein ganz unangenehmer Gameplayteil.

    0
  Vayne1986 | 01.09.2025 - 09:31 Uhr

    Mich stört Backtracking nicht. ✌🏻

    Freue mich auf Resident Evil: Requiem. 🙂

    0
  RappScallion | 01.09.2025 - 09:39 Uhr

    Mich stört Backtracking auch nicht, ganz im Gegenteil. Mehr Erkundung, mehr zu entdecken. Genau mein Ding.

    0
  RS85 | 01.09.2025 - 10:28 Uhr

    Das ist für ein Survival Horror Game auch wichtig das es zwischen Spannung und Entspannung arbeitet☝️und eine gute Balance bietet😊.Bei zu viel Spannung würde der Horror Aspekt kaputt gehen und es wäre ein Action-Game statt ein Horror Game🎮😉✌️.

    1
  danbu | 01.09.2025 - 10:31 Uhr

    Klingt doch soweit ganz gut, auch wenn das natürlich auch genau in dem Interesse der Entwickler ist, es so klingen zu lassen.
    Aber bin schon recht optimistisch, dass das Spiel gut werden wird. Capcom hat ja schon oft genug bewiesen, dass sie es können.

    0
  Gunslinger | 01.09.2025 - 11:39 Uhr

    Survival Horror lebt davon, dass zwar nicht ständig etwas passiert aber jederzeit etwas passieren könnte. Das erzeugt so eine schöne Spannungskurve.

    0
  Mech77 | 01.09.2025 - 11:47 Uhr

    Dass es einen „anderen Ansatz wie Village“ verfolgt und sich „mehr an RE 7 orientiert“ sind für mich schon mal gute Nachrichten.

    Aber gegen den Dauerstress wie bei A: I hatte ich auch nichts. Man konnte ja speichern und aus dem Spiel raus, wenns zu viel wurde.

    0

