Resident Evil: Requiem: Horror mit Herzschlagkurve

Resident Evil: Requiem wird laut Game Director Koshi Nakanishi ein Horror-Erlebnis, das gezielt mit Spannung und Entspannung arbeitet, um euch nicht dauerhaft zu überfordern.

In einem Interview erläutert Nakanishi, dass das Spiel nicht durchgehend auf maximale Gruselintensität setzt, sondern euch gezielt Momente der Erleichterung und des Durchatmens bietet.

Diese Struktur soll verhindern, dass ihr euch emotional erschöpft fühlt, und gleichzeitig die Wirkung der unheimlichen Szenen verstärken.

Im Vergleich zu den letzten beiden Titeln der Reihe, Resident Evil Village und dem Remake von Resident Evil 4, verfolgt Resident Evil Requiem einen anderen Ansatz. Während die genannten Spiele stärker auf Action ausgerichtet waren, orientiert sich Requiem eher an Resident Evil 7 und dem Remake von Resident Evil 2.

Ihr werdet euch auf klassische Elemente wie Erkundung, Backtracking, Rätsellösen, begrenzte Ressourcen und intensive Kämpfe einstellen können. Dabei bleibt das Spiel dem typischen Aufbau der Serie treu, erweitert diesen jedoch um ein neues System, das die Abstände zwischen Spannung und Entspannung stärker betont als je zuvor.

Nakanishi beschreibt diesen Aufbau als eine Art Wellenbewegung, bei der die emotionalen Höhen und Tiefen besonders ausgeprägt sein sollen. Ziel ist es, euch eine vollständige Achterbahnfahrt durch die verschiedenen Facetten des Horrors zu bieten.

Resident Evil Requiem soll euch nicht nur erschrecken, sondern auch gezielt Momente der Katharsis ermöglichen, in denen ihr euch von der Anspannung erholen könnt, bevor die nächste Horrorsequenz beginnt.

Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S und wird euch mit einem atmosphärisch dichten Erlebnis konfrontieren, das klassische Survival-Horror-Elemente mit moderner Spielmechanik verbindet. Laut Nakanishi erwartet euch ein Spiel, das die emotionale Dynamik des Horrors auf ein neues Level hebt und euch sowohl fordert als auch entlastet.