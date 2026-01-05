Resident Evil: Requiem: Horrorspiel erreicht gigantische Wunschlisten‑Zahl

Image: ©CAPCOM CO.

Resident Evil Requiem knackt 4‑Millionen‑Wunschlistenmarke – Release rückt gefährlich nah.

Resident Evil Requiem sorgt kurz vor dem Launch für enorme Aufmerksamkeit, nachdem die Reihe offiziell bestätigt hat, dass über 4 Millionen Spieler den Titel auf ihre Wunschliste gesetzt haben.

Resident Evil Requiem befindet sich damit weniger als zwei Monate vor Veröffentlichung in einer Phase, in der das Interesse rasant ansteigt und die Community den Countdown spürbar beschleunigt.

Der Hinweis stammt direkt vom offiziellen Account, der die kurze Restzeit bis zum Release betont und sich für die beeindruckende Unterstützung bedankt. Resident Evil Requiem zeigt damit, wie stark die Vorfreude innerhalb der Fangemeinde gewachsen ist, während die letzten Wochen vor dem Start anbrechen.

Mit der neuen Wunschlisten‑Bestmarke unterstreicht Resident Evil Requiem seine Bedeutung innerhalb der Serie und setzt ein klares Signal für einen der meistbeachteten Horror‑Titel der kommenden Monate. Die finale Phase der Vorbereitung läuft, während die Community dem Release entgegenfiebert.

  1. xXCickXx 116370 XP Scorpio King Rang 3 | 05.01.2026 - 10:15 Uhr

    Um die Zahl einsortieren zu können müsste man wissen was bei AAA Spielen eine typische Zahl ist

    1
  2. MeisterMichl 63400 XP Romper Stomper | 05.01.2026 - 11:13 Uhr

    Jetzt schon mit Wunschlisten prahlen,die sagt doch überhaupt nichts aus, wie viele es dann auch wirklich kaufen.

    0

