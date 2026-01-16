Resident Evil: Requiem: Horrorspiel verspricht radikalen Gameplay‑Mix

Neue Showcase‑Infos zu Resident Evil Requiem enthüllen zwei völlig eigene Spielerfahrungen und ein Crafting‑System mit düsterer Wendung

Im aktuellen Showcase von Capcom gab es frische Einblicke in Resident Evil Requiem. So knüpft das Spiel direkt an die Ereignisse von Resident Evil 6 an leitet damit eine neue Phase im Serienuniversum ein.

Besonders auffällig ist der starke Kontrast zwischen den beiden spielbaren Figuren, der das Erlebnis wie zwei eigenständige Spiele wirken lässt.

Während ihr mit Grace ein klaustrophobisches Horror‑Gefühl erlebt, das an die Intensität von Resident Evil 2 und 7 erinnert, setzt Leon auf eine deutlich actionlastigere Ausrichtung. Seine Abschnitte orientieren sich spürbar an der Dynamik von Resident Evil 4 und erzeugen eine konstante Spannung, die durch schnelle Gefechte und unmittelbare Bedrohungen getragen wird.

Die Zombies selbst wirken lebendiger denn je, da sie Merkmale aus ihrem früheren Leben beibehalten. Dadurch entsteht ein unberechenbares Verhalten, das sowohl in Leons Kämpfen als auch in Grace’ Schleichpassagen eine wichtige Rolle spielt.

Leon erhält zusätzlich ein Beil, das er für Paraden einsetzen kann, und nutzt darüber hinaus Waffen, die er seinen Gegnern entreißt. Grace hingegen vertraut auf ihren speziellen Angriffsrevolver namens Requiem, der ihre defensivere, aber präzise Spielweise unterstreicht.

Ein weiteres zentrales Element ist das Crafting‑System, das sich an Resident Evil 2 orientiert. Ihr verarbeitet infiziertes Blut, um neue Ressourcen herzustellen, was dem Überlebenskampf eine zusätzliche taktische Ebene verleiht.

Die Mischung aus zwei völlig unterschiedlichen Gameplay‑Stilen, variablen Gegnerreaktionen und einem düsteren Crafting‑Ansatz macht Resident Evil Requiem zu einem der spannendsten kommenden Titel im Survival‑Horror‑Genre.