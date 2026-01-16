Resident Evil: Requiem: Horrorspiel verspricht radikalen Gameplay‑Mix

Im aktuellen Showcase von Capcom gab es frische Einblicke in Resident Evil Requiem. So knüpft das Spiel direkt an die Ereignisse von Resident Evil 6 an leitet damit eine neue Phase im Serienuniversum ein.
Besonders auffällig ist der starke Kontrast zwischen den beiden spielbaren Figuren, der das Erlebnis wie zwei eigenständige Spiele wirken lässt.
Während ihr mit Grace ein klaustrophobisches Horror‑Gefühl erlebt, das an die Intensität von Resident Evil 2 und 7 erinnert, setzt Leon auf eine deutlich actionlastigere Ausrichtung. Seine Abschnitte orientieren sich spürbar an der Dynamik von Resident Evil 4 und erzeugen eine konstante Spannung, die durch schnelle Gefechte und unmittelbare Bedrohungen getragen wird.
Die Zombies selbst wirken lebendiger denn je, da sie Merkmale aus ihrem früheren Leben beibehalten. Dadurch entsteht ein unberechenbares Verhalten, das sowohl in Leons Kämpfen als auch in Grace’ Schleichpassagen eine wichtige Rolle spielt.
Leon erhält zusätzlich ein Beil, das er für Paraden einsetzen kann, und nutzt darüber hinaus Waffen, die er seinen Gegnern entreißt. Grace hingegen vertraut auf ihren speziellen Angriffsrevolver namens Requiem, der ihre defensivere, aber präzise Spielweise unterstreicht.
Ein weiteres zentrales Element ist das Crafting‑System, das sich an Resident Evil 2 orientiert. Ihr verarbeitet infiziertes Blut, um neue Ressourcen herzustellen, was dem Überlebenskampf eine zusätzliche taktische Ebene verleiht.
Die Mischung aus zwei völlig unterschiedlichen Gameplay‑Stilen, variablen Gegnerreaktionen und einem düsteren Crafting‑Ansatz macht Resident Evil Requiem zu einem der spannendsten kommenden Titel im Survival‑Horror‑Genre.
„Es knüpft an die Ereignisse von Resident Evel 6 an“
Oje… 😵💫
Die Szenen mit Leon waren schon sehr geil. ✌🏻Freue mich auf ihm und natürlich auf die Spielszenen mit Grace. Auf das Crafting-System bin ich ebenfalls gespannt. ♥️
Danke für die Infos. 💚
Auf Leons Geheimnis bin ich auch gespannt.
Wird hoffentlich nicht so etwas sein wie: er ist mit einem Virus infiziert.
Das wäre zu einfach gestrickt, hätte gerne etwas das nicht so vorhersehbar ist.
Wird sich bald auflösen, mals chauen was sie sich haben einfallen lassen.