Resident Evil: Requiem: Im direkten Monster-Vergleich mit The Last of Us

Video vergleicht Charakter- und Monster-Modelle aus Resident Evil Requiem mit The Last of Us Part I und Part II.

Ein neues Vergleichsvideo stellt die Modelle aus Resident Evil Requiem den Figuren und Kreaturen aus The Last of Us Part I und The Last of Us Part II gegenüber. Dabei werden sowohl Hauptcharaktere als auch verschiedene Monsterarten miteinander verglichen.

Zum Auftakt zeigt das Video einen direkten Vergleich zwischen Joel Miller und Leon S. Kennedy. Anschließend werden unterschiedliche Infizierten-Typen gegenübergestellt, darunter ein klassischer Runner aus The Last of Us sowie Gegner aus Resident Evil Requiem.

Auch bekannte Figuren wie Ellie Williams tauchen im Vergleich auf. Neben den Charaktermodellen widmet sich das Video zudem technischen Details wie der Haarqualität und den unterschiedlichen Designs der Gegner.

Weitere Abschnitte vergleichen ikonische Kreaturen beider Reihen, darunter der Clicker, der Bloater und der besonders gefährliche King Rat aus The Last of Us mit entsprechenden Monstern aus Resident Evil Requiem.

Der Fokus des Videos liegt vor allem auf Modellqualität, Designunterschieden und der visuellen Umsetzung der Horror-Kreaturen in beiden Franchises.

  1. Mech77 87635 XP Untouchable Star 4 | 09.03.2026 - 12:21 Uhr

    Als nächstes dann Landwirtschaftssimulator vs Cyberpunk?

    0
    • I Legend l 16715 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 09.03.2026 - 15:02 Uhr
      Antwort auf Mech77

      Hm, beide Spiele (RE / LoU2) sind technisch herausragende Spiele mit einem sehr vergleichbaren Setting und Charakterdesign. Wieso ist der Vergleich für dich so abwegig?

      0
  3. faktencheck 168400 XP First Star Onyx | 09.03.2026 - 15:10 Uhr

    TloU2 sieht in einigen Bereichen besser aus als RE9. Allein bei 0:45 sieht man den grafischen Vorsprung. Das Game ist 6 Jahre alt und immer noch ein Brecher. Da kann man erahnen wie ein Intergalactic aussehen wird.

    0

