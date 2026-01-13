Resident Evil: Requiem: Jetzt noch schnell die Vorbestellung abfeuern

Mit frischem Schwung im neuen Jahr könnt ihr jetzt noch Resident Evil Requiem auf allen gängigen Plattformen vorbestellen.

Spieler greifen nun auf PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PC über Steam und erstmals auch im Epic Games Store zu und können sich ihren Platz im kommenden Albtraum reservieren.

Der Release ist für den 27. Februar 2026 angesetzt und markiert den offiziellen Startschuss für das nächste Kapitel der Reihe. Wer früh zugreift, erhält Graces auffälliges Apocalypse Kostüm als Vorbestellungsbonus.

Capcom bietet das Spiel in zwei Varianten an. Die Standard Edition liefert das vollständige Grundspiel, während die Deluxe Edition zusätzlich ein umfangreiches Paket mit mehreren Extras enthält. Dazu gehören fünf Kostüme, vier Waffenskins, zwei Bildschirmfilter, zwei Waffenanhänger und weitere Inhalte, die das Erlebnis optisch erweitern und zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten eröffnen.

Zudem könnt ihr Resident Evil Requiem mit der Premium Steelbook Edition, die das komplette Spiel, den Inhalt der Deluxe Edition und eine exklusive Lentikular-Karte in limitierter Auflage enthält, erleben. Erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Resident Evil Requiem Vorbestellung