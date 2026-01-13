Resident Evil: Requiem: Jetzt noch schnell die Vorbestellung abfeuern

Mit frischem Schwung im neuen Jahr könnt ihr jetzt noch Resident Evil Requiem auf allen gängigen Plattformen vorbestellen.
Spieler greifen nun auf PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PC über Steam und erstmals auch im Epic Games Store zu und können sich ihren Platz im kommenden Albtraum reservieren.
Der Release ist für den 27. Februar 2026 angesetzt und markiert den offiziellen Startschuss für das nächste Kapitel der Reihe. Wer früh zugreift, erhält Graces auffälliges Apocalypse Kostüm als Vorbestellungsbonus.
Capcom bietet das Spiel in zwei Varianten an. Die Standard Edition liefert das vollständige Grundspiel, während die Deluxe Edition zusätzlich ein umfangreiches Paket mit mehreren Extras enthält. Dazu gehören fünf Kostüme, vier Waffenskins, zwei Bildschirmfilter, zwei Waffenanhänger und weitere Inhalte, die das Erlebnis optisch erweitern und zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten eröffnen.
Zudem könnt ihr Resident Evil Requiem mit der Premium Steelbook Edition, die das komplette Spiel, den Inhalt der Deluxe Edition und eine exklusive Lentikular-Karte in limitierter Auflage enthält, erleben. Erhältlich, solange der Vorrat reicht.
Resident Evil Requiem Vorbestellung
- Resident Evil Requiem Deluxe Edition Steelbook – Xbox – 94,99 €
- Resident Evil Requiem Deluxe Edition Steelbook – PS5 – 94,99 €
- Resident Evil Requiem – Xbox – 79,99 €
- Resident Evil: Requiem – PS5 – 79,99 €
Also vorbestellt habe ich schon lange kein Game mehr, werde ich auch nicht mehr und ein RE schon gleich 3x nicht ^^
Ich brauche die Boni in aller Regel nicht und deswegen verzichte ich auch auf Vorbestellungen.
Eine Vorbestellung macht keinen Sinn mehr, in einem halben bis dreiviertel Jahr wird das Spiel sowieso nur noch die Hälfte kosten.
Ich bestelle nicht vor, würde mich auch nicht wundern wenn noch ein DLC kommt. Daher kaufe ich dann später lieber die komplette Version.
Ich werde die Lenticular Cover Version bestellen.
Aber als ob einem dieser Vorbesteller Bonus wegrennen würde.
Ich weiß auch nicht so genau warum man heutzutage noch vorbestellen sollte? Selbst die Inhalte der Deluxe Edition reizen doch überhaupt nicht.
Vorbestellen ist Scam, die Bonis gibt es später immer noch
Digital bestelle ich nicht vor allerdings hab ich mir die Steelbook Edition vorbestellt.
Ich kann mich nichtmal erinnern wann ich je zuletzt vorbestellt habe, doch glaub Zelda Totk aber bei Nintendo games wird auch sauber geliefert, der Xbox/Pc/Ps markt ist einfach zu patches abhängig da die alle nur Geld und keine Qualität sehen, obwohl ich sagen muss Capcom liefert eig auch ordentlich aber konnte die letzten Jahre trotzdem auf sales warten, wie sagt man es rennt ja nicht weg. Geholt wirds aber 100% pro irwann 😁
Oh nein, blos vorbestellen, ohne diese Skins bin ich aufgeschmissen und das Spiel ist mindestens 50% schlechter 🙁