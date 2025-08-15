Resident Evil: Requiem: Kämpfe von The Last of Us Part 2 inspiriert – Gerücht

Während der Gamescom Opening Night Live wird es endlich neue bewegte Bilder zum kommenden Horror-Highlight Resident Evil: Requiem geben. Doch schon jetzt hat der für gewöhnlich gut informierte Resident Evil-Insider Dusk Golem neue, nicht offiziell bestätigte, Informationen parat.
In einer Reihe von Beiträgen auf Social Media berichtet der Insider von einer neuen Beleuchtungs- und Schatten-Engine, einem einzigartigen KI-System, offenen Bereichen in Raccoon City, die mit einem Fahrzeug befahren werden können und einem Kampfsystem- das sich einiges an Inspiration von The Last of Us Part 2 geholt haben soll:
„Derzeit wird offiziell über die von Ihnen erwähnte Möglichkeit gesprochen, spontan zwischen der ersten und dritten Person zu wechseln (und dafür im Grunde zwei verschiedene Spiele parallel zu entwickeln, da dies eine umfassende Umgestaltung erfordert, um mit beiden zu funktionieren), die neue Beleuchtungs-/Schatten-Engine und die Haar-Engine von Pragmata.“
„Außerdem wissen wir, dass der Stalker ein neues dynamisches KI-System verwendet, das sie entwickelt haben, um sich spontan, einzigartig und intelligent zu verhalten. Es gibt noch einige andere Innovationen, von denen ich einige kenne, aber sicher nicht alle.“
„Ein paar davon, die ich gerne verraten möchte, sind, dass sie hart daran gearbeitet haben, eine gute Leistung in offen gestalteten Bereichen wie Raccoon City zu erzielen, zusammen mit einem Fahrzeug, um sich darin fortzubewegen. Der Kampf mit Leon hat enorme Innovationen erfahren, ehrlich gesagt einige Anleihen bei Last of Us Part 2, aber auch eigene Innovationen.“
„Es wurden Anstrengungen unternommen, um mehr Umweltphysiksysteme und Interaktivität für Graces Segmente bereitzustellen, in denen sie mehr mit der Umgebung arbeiten und Licht und Dunkelheit ausbalancieren muss. Mehr werde ich nicht verraten, und sicher gibt es noch mehr, das ich nicht weiß. Aber sie haben noch viel mehr zu enthüllen.“
Ich hoffe er meint damit die Technik und Gegnerverhalten.
Da hat Last of us 2 mit das beste der gesammten Branche.
Sag dass nicht zu laut, manche hier behaupten TLoU 1+2 wären Walking Sims 😜
Aufjeden Fall 👌
Wenn ich das so lese, ist der Hype erstmal nicht so groß, bin aber trotzdem echt gespannt auf das kommende Gameplay.
Ob das gut ist… So stark oder besser als bei RE üblich war das Kampfsystem von TLOU2 nun nicht.
Dennoch freue ich mich sehr auf RE9, alleine schon wegen dem Setting in Raccoon City 🙂
TLOU ist das Vorbild? Stark 👍
TLOU 2 (und auch schon 1) hat sich klasse angefühlt. Dynamisch, wuchtig, und vor allem realistisch. Man fühlt das Gewicht der Köper und Waffen regelrecht. Wenn sie das bei Capcom so hinbekommen, dann bitte.
Hoffentlich wurde da nicht zuviel davon übernommen und man bringt Eigenständigkeit mit rein.