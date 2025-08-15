Resident Evil: Requiem: Kämpfe von The Last of Us Part 2 inspiriert – Gerücht

Wie ein Resident Evil-Insider behauptet, soll sich Capcom für das Kampfsystem von Resident Evil: Requiem Inspiration bei The Last of Us Part 2 geholt haben.

Während der Gamescom Opening Night Live wird es endlich neue bewegte Bilder zum kommenden Horror-Highlight Resident Evil: Requiem geben. Doch schon jetzt hat der für gewöhnlich gut informierte Resident Evil-Insider Dusk Golem neue, nicht offiziell bestätigte, Informationen parat.

In einer Reihe von Beiträgen auf Social Media berichtet der Insider von einer neuen Beleuchtungs- und Schatten-Engine, einem einzigartigen KI-System, offenen Bereichen in Raccoon City, die mit einem Fahrzeug befahren werden können und einem Kampfsystem- das sich einiges an Inspiration von The Last of Us Part 2 geholt haben soll:

„Derzeit wird offiziell über die von Ihnen erwähnte Möglichkeit gesprochen, spontan zwischen der ersten und dritten Person zu wechseln (und dafür im Grunde zwei verschiedene Spiele parallel zu entwickeln, da dies eine umfassende Umgestaltung erfordert, um mit beiden zu funktionieren), die neue Beleuchtungs-/Schatten-Engine und die Haar-Engine von Pragmata.“ „Außerdem wissen wir, dass der Stalker ein neues dynamisches KI-System verwendet, das sie entwickelt haben, um sich spontan, einzigartig und intelligent zu verhalten. Es gibt noch einige andere Innovationen, von denen ich einige kenne, aber sicher nicht alle.“ „Ein paar davon, die ich gerne verraten möchte, sind, dass sie hart daran gearbeitet haben, eine gute Leistung in offen gestalteten Bereichen wie Raccoon City zu erzielen, zusammen mit einem Fahrzeug, um sich darin fortzubewegen. Der Kampf mit Leon hat enorme Innovationen erfahren, ehrlich gesagt einige Anleihen bei Last of Us Part 2, aber auch eigene Innovationen.“ „Es wurden Anstrengungen unternommen, um mehr Umweltphysiksysteme und Interaktivität für Graces Segmente bereitzustellen, in denen sie mehr mit der Umgebung arbeiten und Licht und Dunkelheit ausbalancieren muss. Mehr werde ich nicht verraten, und sicher gibt es noch mehr, das ich nicht weiß. Aber sie haben noch viel mehr zu enthüllen.“