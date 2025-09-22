Resident Evil: Requiem: Keine Neuigkeiten zur Tokyo Game Show

9 Autor: , in News / Resident Evil: Requiem
Übersicht
Image: Capcom

Capcom hat für Fans von Resident Evil Requiem keine neuen Details zum Horrorspiel auf der Tokyo Game Show.

Capcom geht derzeit sparsam mit Neuigkeiten zu Resident Evil Requiem vor. Für sein „TGS 2025 Capcom Online Special Program“ stellte man ein Line-up mit sechs Spielen vor. Darunter befindet sich PRAGMATA, Monster Hunter Stories 3 und Onimusha: Way of the Sword.

Doch eines wird fehlen: Resident Evil Requiem.

Um die Fans nicht zu enttäuschen, schreibt Capcom gleich dazu: „Es wird keine neuen Informationen zu Resident Evil Requiem geben.“

Warum nutzt man die Tokyo Game Show nicht? Möglicherweise hebt man es sich für eine PlayStation State of Play auf, die es Gerüchten zufolge schon bald geben könnte.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Resident Evil: Requiem

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Fayedog 11520 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 22.09.2025 - 14:40 Uhr

    Wahrscheinlich wird Leon als zweiter Charakter auf dem Playstation Event enthüllt…

    0
  4. Katanameister 202220 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.09.2025 - 15:35 Uhr

    Schade, hätte gerne direkt mehr dazu gesehen diese Woche, dennoch hat man genug zum Zeigen mit den oben genannten Titeln.

    Da hat sich Sony wohl gedacht, ihre State of Play mal mit was Interessantem zu füllen, die letzten waren ja grausig.

    0
  5. danbu 59490 XP Nachwuchsadmin 8+ | 22.09.2025 - 15:41 Uhr

    Reicht doch auch, was wir schon haben an Neuigkeiten. Leidiges Thema, aber man muss doch nicht gefühlt das halbe Spiel vorher schon kennen.

    0
    • Katanameister 202220 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.09.2025 - 15:47 Uhr
      Antwort auf danbu

      Cronos ist das Paradebeispiel wie man es nicht macht, vor Release gab es schon etliche, stundenlange Gameplayvideos.

      0
  6. Ralle89 14900 XP Leetspeak | 22.09.2025 - 15:55 Uhr

    Mich interessiert nur wann die Vorbestellung beginnt und welche edition es dann gibt und das dauert eh noch ewig

    0
  7. FaMe 149485 XP Master-at-Arms Onyx | 22.09.2025 - 16:12 Uhr

    Nicht schlimm! Als großer Fan der Reihe kaufe ich den Titel so oder so.

    0
  8. Homunculus 269640 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 22.09.2025 - 17:52 Uhr

    Schade.. dann kommt die PS Show hoffentlich auch bald.

    Da dann Leon!!! (Als spielbarer Chara, exklusiv für PS)

    0

Hinterlasse eine Antwort