Resident Evil: Requiem: Keine Neuigkeiten zur Tokyo Game Show

Capcom hat für Fans von Resident Evil Requiem keine neuen Details zum Horrorspiel auf der Tokyo Game Show.

Capcom geht derzeit sparsam mit Neuigkeiten zu Resident Evil Requiem vor. Für sein „TGS 2025 Capcom Online Special Program“ stellte man ein Line-up mit sechs Spielen vor. Darunter befindet sich PRAGMATA, Monster Hunter Stories 3 und Onimusha: Way of the Sword.

Doch eines wird fehlen: Resident Evil Requiem.

Um die Fans nicht zu enttäuschen, schreibt Capcom gleich dazu: „Es wird keine neuen Informationen zu Resident Evil Requiem geben.“

Warum nutzt man die Tokyo Game Show nicht? Möglicherweise hebt man es sich für eine PlayStation State of Play auf, die es Gerüchten zufolge schon bald geben könnte.