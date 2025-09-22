Resident Evil: Requiem: Keine Neuigkeiten zur Tokyo Game Show

Capcom geht derzeit sparsam mit Neuigkeiten zu Resident Evil Requiem vor. Für sein „TGS 2025 Capcom Online Special Program“ stellte man ein Line-up mit sechs Spielen vor. Darunter befindet sich PRAGMATA, Monster Hunter Stories 3 und Onimusha: Way of the Sword.
Doch eines wird fehlen: Resident Evil Requiem.
Um die Fans nicht zu enttäuschen, schreibt Capcom gleich dazu: „Es wird keine neuen Informationen zu Resident Evil Requiem geben.“
Warum nutzt man die Tokyo Game Show nicht? Möglicherweise hebt man es sich für eine PlayStation State of Play auf, die es Gerüchten zufolge schon bald geben könnte.
Sehr schade.
Wahrscheinlich wird Leon als zweiter Charakter auf dem Playstation Event enthüllt…
Die Neuigkeit ist, dass es keine Neuigkeiten geben wird. Cool.
Schade, hätte gerne direkt mehr dazu gesehen diese Woche, dennoch hat man genug zum Zeigen mit den oben genannten Titeln.
Da hat sich Sony wohl gedacht, ihre State of Play mal mit was Interessantem zu füllen, die letzten waren ja grausig.
Reicht doch auch, was wir schon haben an Neuigkeiten. Leidiges Thema, aber man muss doch nicht gefühlt das halbe Spiel vorher schon kennen.
Cronos ist das Paradebeispiel wie man es nicht macht, vor Release gab es schon etliche, stundenlange Gameplayvideos.
Mich interessiert nur wann die Vorbestellung beginnt und welche edition es dann gibt und das dauert eh noch ewig
Nicht schlimm! Als großer Fan der Reihe kaufe ich den Titel so oder so.
Schade.. dann kommt die PS Show hoffentlich auch bald.
Da dann Leon!!! (Als spielbarer Chara, exklusiv für PS)