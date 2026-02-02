Resident Evil: Requiem: Krasser Short-Film zum Horrorspiel enthüllt

Mit Resident Evil Requiem beginnt Capcom ein neues Kapitel des Survival Horrors und präsentiert einen Short Film, der das Böse neu definiert.

Mit Resident Evil Requiem rückt Capcom einen Short Film ins Zentrum, der die Atmosphäre des kommenden Survival Horror Abenteuers eindrucksvoll vorzeichnet.

Die Sequenz trägt den Untertitel „Evil Has Always Had A Name“ und setzt auf eine Inszenierung, die den Ton für das nächste Kapitel der Reihe festlegt. „Requiem for the dead“ und „Nightmare for the living“ bilden dabei die thematische Klammer, die den Übergang zwischen Vergangenheit und neuer Bedrohung markiert.