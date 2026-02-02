Resident Evil: Requiem: Krasser Short-Film zum Horrorspiel enthüllt

Mit Resident Evil Requiem rückt Capcom einen Short Film ins Zentrum, der die Atmosphäre des kommenden Survival Horror Abenteuers eindrucksvoll vorzeichnet.
Die Sequenz trägt den Untertitel „Evil Has Always Had A Name“ und setzt auf eine Inszenierung, die den Ton für das nächste Kapitel der Reihe festlegt. „Requiem for the dead“ und „Nightmare for the living“ bilden dabei die thematische Klammer, die den Übergang zwischen Vergangenheit und neuer Bedrohung markiert.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dieser Short Film ist besser als alle Milla Filme zusammen. Racoon eingeschlossen.
Wird mal Zeit für einen richtig starken Resident Evil Film, nur ist die Wahrscheinlichkeit nach den letzten Produktionen doch leider sehr gering.
Richtig gut gemacht. 👌
Der ist sowas von Mega ♥️♥️♥️♥️ jetzt ist es noch schwerer bis Ende Februar zu warten 😩
Endlich ein guter Resident Evil Film😏
In diesem Stil einen kompletten Film, dann würde das Franchise endlich einen guten Film erhalten…
Das sieht sooo gut aus und in der 1:35 min sieht man auch Nemesis 😀
Komisch das nicht erwähnt wird, das die Schauspielerin schon eine sehr bekannte aus dem Horror Genre ist, nämlich Maika Monroe. Gelungener Kurzfilm
Auf das Spiel bin ich richtig gehyped