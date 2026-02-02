Resident Evil: Requiem: Krasser Short-Film zum Horrorspiel enthüllt

8 Autor: , in News / Resident Evil: Requiem
Image: ©CAPCOM CO.

Mit Resident Evil Requiem beginnt Capcom ein neues Kapitel des Survival Horrors und präsentiert einen Short Film, der das Böse neu definiert.

Mit Resident Evil Requiem rückt Capcom einen Short Film ins Zentrum, der die Atmosphäre des kommenden Survival Horror Abenteuers eindrucksvoll vorzeichnet.

Die Sequenz trägt den Untertitel „Evil Has Always Had A Name“ und setzt auf eine Inszenierung, die den Ton für das nächste Kapitel der Reihe festlegt. „Requiem for the dead“ und „Nightmare for the living“ bilden dabei die thematische Klammer, die den Übergang zwischen Vergangenheit und neuer Bedrohung markiert.

  1. Remo1984 54675 XP Nachwuchsadmin 6+ | 02.02.2026 - 18:18 Uhr

    Dieser Short Film ist besser als alle Milla Filme zusammen. Racoon eingeschlossen.

  2. Katanameister 314560 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 02.02.2026 - 18:34 Uhr

    Wird mal Zeit für einen richtig starken Resident Evil Film, nur ist die Wahrscheinlichkeit nach den letzten Produktionen doch leider sehr gering.

  4. Ralle89 77280 XP Tastenakrobat Level 3 | 02.02.2026 - 19:51 Uhr

    Der ist sowas von Mega ♥️♥️♥️♥️ jetzt ist es noch schwerer bis Ende Februar zu warten 😩

  6. the-last-of-me-x 82575 XP Untouchable Star 2 | 02.02.2026 - 20:30 Uhr

    In diesem Stil einen kompletten Film, dann würde das Franchise endlich einen guten Film erhalten…

  7. 2run 35240 XP Bobby Car Raser | 02.02.2026 - 20:43 Uhr

    Das sieht sooo gut aus und in der 1:35 min sieht man auch Nemesis 😀

  8. TheEagle 23390 XP Nasenbohrer Level 2 | 02.02.2026 - 20:48 Uhr

    Komisch das nicht erwähnt wird, das die Schauspielerin schon eine sehr bekannte aus dem Horror Genre ist, nämlich Maika Monroe. Gelungener Kurzfilm
    Auf das Spiel bin ich richtig gehyped

