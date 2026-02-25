Resident Evil: Requiem: Launch Xperience startet morgen in Hamburg

Das mit Spannung erwartete Survival Horror Spiel Resident Evil Requiem wird am Freitag, den 27. Februar endlich erhältlich sein!
Um den neunten Teil der legendären Reihe gebührend zu zelebrieren, wird in Hamburg ein zweitägiges Event stattfinden.
- Datum: 26. Und 27. Februar 2026
- Ort: MediaMarkt Xperion Hamburg
Aktivitäten:
- Anspielmöglichkeiten noch vor Veröffentlichung auf über 30 Stationen
- Interaktive Resident Evil Horror Walk Experience mit reichweitenstarken Content Creator:innen und interaktiver Teilnahme der Community und des Publikums
- Live-Bühnenshow in der Arena des Xperion
- Foto-Opportunities und Cosplayer vor Ort
- Die Bühnenshow und der Horror Walk werden über einen Livestream auf den YouTube und Twitch Kanälen von Capcom Germany und Rocket Beans TV für alle zugänglich gemacht, die nicht nach Hamburg kommen können – moderiert von Rocket Beans TV
- Vor Ort wird es auch diverse Gewinnspiele und Swag geben
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hamburg ist mir auch zu weit naja spiele es lieber selber am Freitag Zuhause.