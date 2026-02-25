Resident Evil: Requiem: Launch Xperience startet morgen in Hamburg

Die Launch Xperience in Hamburg bietet euch exklusive Einblicke in Resident Evil Requiem.

Das mit Spannung erwartete Survival Horror Spiel Resident Evil Requiem wird am Freitag, den 27. Februar endlich erhältlich sein!

Um den neunten Teil der legendären Reihe gebührend zu zelebrieren, wird in Hamburg ein zweitägiges Event stattfinden.

Datum: 26. Und 27. Februar 2026

Ort: MediaMarkt Xperion Hamburg

Aktivitäten:

Anspielmöglichkeiten noch vor Veröffentlichung auf über 30 Stationen

Interaktive Resident Evil Horror Walk Experience mit reichweitenstarken Content Creator:innen und interaktiver Teilnahme der Community und des Publikums

Live-Bühnenshow in der Arena des Xperion

Foto-Opportunities und Cosplayer vor Ort

Die Bühnenshow und der Horror Walk werden über einen Livestream auf den YouTube und Twitch Kanälen von Capcom Germany und Rocket Beans TV für alle zugänglich gemacht, die nicht nach Hamburg kommen können – moderiert von Rocket Beans TV

Vor Ort wird es auch diverse Gewinnspiele und Swag geben