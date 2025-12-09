Resident Evil: Requiem: Leak bestätigt Leon S. Kennedy offiziell

Image: ©CAPCOM CO.

Ein Leak im PlayStation Store bestätigt: Leon S. Kennedy ist in Resident Evil Requiem mit dabei.

Ein geleaktes Cover-Bild im PlayStation Store hat die Spekulationen beendet: Fanliebling Leon S. Kennedy wird in Resident Evil: Requiem auftreten.

Das Artwork tauchte am Dienstagmorgen auf PlayStation-5-Konsolen im Pre-Download-Bildschirm der Standard-Version auf und zeigt einen gealterten Leon mit Lederjacke und Fellkragen – eine klare Anspielung auf seinen ikonischen Look aus Resident Evil 4.

Damit ist eines der größten Gaming-Rätsel des Jahres gelöst. Capcom hatte die Rückkehr des Charakters bislang nicht kommentiert. Der Leak erfolgt nur wenige Tage vor der Präsentation  bei den Game Awards, wo nun eine offizielle Bestätigung erwartet wird.

Resident Evil: Requiem wird am 27. Februar 2026 für Xbox, PlayStation und PC erscheinen.

