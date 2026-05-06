Resident Evil: Requiem: Leak enthüllt zwei große DLCs mit Leon, Chris, Ada und Alyssa

Resident Evil: Requiem soll laut einem chinesischen Leaker, der bereits zuvor korrekt veröffentlichte Details zum Spiel genannt haben soll, zwei umfangreiche DLC-Erweiterungen erhalten, in denen jeweils bekannte Charaktere aus dem Franchise eine zentrale Rolle spielen, während zusätzlich ein Mini-Game in Planung sein soll.
Den Angaben zufolge soll ein DLC Alyssa und Leon in den Fokus rücken, während eine zweite Erweiterung die Figuren Chris und Ada in den Mittelpunkt stellt. Beide Inhalte werden dabei als separate Story-Erweiterungen beschrieben, die das Hauptspiel nach Release ergänzen sollen.
Welche Form die Geschichten konkret annehmen, bleibt bislang offen, ebenso wie der Umfang oder mögliche spielerische Schwerpunkte der einzelnen DLCs. Die genannten Charakterkombinationen deuten jedoch auf klassische Resident-Evil-Verknüpfungen innerhalb des erweiterten Story-Universums hin.
Zusätzlich spricht der Leaker von einem weiteren Mini-Game, das parallel zu den DLC-Inhalten erscheinen könnte. Konkrete Details zu diesem Zusatzinhalt wurden allerdings nicht genannt, wodurch unklar bleibt, ob es sich um einen eigenständigen Modus oder eine kleinere Gameplay-Erweiterung handelt.
Offiziell bestätigt wurden diese Informationen von Capcom bislang nicht, sodass es sich weiterhin um ungesicherte Leaks handelt.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
2 neue gleich. Da bin ich gespannt, wenn die Leaks stimmen. 🙂
Muss ich auch mal weiter spielen.
Ada und Chris fehlen wirklich, vielleicht bekommt Jill ja noch einen Auftritt.
Story DLC immer her damit 🙂
Die Minispiele können die von mir aus gern behalten.
Bin so gespannt auf offizielle News
2 große DLCs geplant? bin dabei
Aha, soso. Nur so ein Gedanke, aber hätten die Genies von Capcom das Spiel nicht direkt um Leon, Claire, Jill und Chris herum „stricken“ können, da Sie alle ihre Vergangenheit in Racoon City haben. Die Story von Requiem ist echt schwach und hätte viel besser sein können, sprich man hätte mit den original Hauptdarstellern eine wesentlich bessere Story samt Rückkehr nach Racoon City erzählen können als sie es hier getan haben. Niemand hätte diese neue Hauptfigur gebraucht (Sorry, hab ihren Namen schon vergessen^^).
Und mit diesem „Minispiel“ ist wieder der obligatorische Mercenaries Mode gemeint. Gähn, kann ich drauf verzichten. Ich kann Capcom nur raten, es mit den DLCs nicht wieder in den Sand zu setzen so wie bei 7 & 8. Village ging ja noch so, der DLC war zwar mist aber zumindest kein so frustrierender Abfall wie bei 7. Die DLCs da sind ja wohl der größte Haufen an Müll den sich Capcom je getraut hat in die Welt zu setzen. Da wurde jeder Spieler um seine 100% betrogen, was ein Müll☠️
Ja die Story war wirklich nur „okay“ schlecht nicht…okay halt..aber du hast Recht die Dlcs waren bei Resi bis jetzt wirklich Müll uns nicht nennenswert…lass mich gern eines besseren belehren aber ich glaube das wir da schon Recht haben.