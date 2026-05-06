Resident Evil: Requiem: Leak enthüllt zwei große DLCs mit Leon, Chris, Ada und Alyssa

Resident Evil: Requiem soll laut einem chinesischen Leaker, der bereits zuvor korrekt veröffentlichte Details zum Spiel genannt haben soll, zwei umfangreiche DLC-Erweiterungen erhalten, in denen jeweils bekannte Charaktere aus dem Franchise eine zentrale Rolle spielen, während zusätzlich ein Mini-Game in Planung sein soll.

Den Angaben zufolge soll ein DLC Alyssa und Leon in den Fokus rücken, während eine zweite Erweiterung die Figuren Chris und Ada in den Mittelpunkt stellt. Beide Inhalte werden dabei als separate Story-Erweiterungen beschrieben, die das Hauptspiel nach Release ergänzen sollen.

Welche Form die Geschichten konkret annehmen, bleibt bislang offen, ebenso wie der Umfang oder mögliche spielerische Schwerpunkte der einzelnen DLCs. Die genannten Charakterkombinationen deuten jedoch auf klassische Resident-Evil-Verknüpfungen innerhalb des erweiterten Story-Universums hin.

Zusätzlich spricht der Leaker von einem weiteren Mini-Game, das parallel zu den DLC-Inhalten erscheinen könnte. Konkrete Details zu diesem Zusatzinhalt wurden allerdings nicht genannt, wodurch unklar bleibt, ob es sich um einen eigenständigen Modus oder eine kleinere Gameplay-Erweiterung handelt.

Offiziell bestätigt wurden diese Informationen von Capcom bislang nicht, sodass es sich weiterhin um ungesicherte Leaks handelt.