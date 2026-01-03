Resident Evil: Requiem: Leon düst im Porsche Cayenne Turbo GT nach Raccoon City

Capcom hat ein kurzes Video veröffentlicht, in dem Leon S. Kennedy im Porsche Cayenne Turbo GT nach Raccoon City brettert.

Resident Evil: Requiem und der Porsche Cayenne Turbo GT eröffnen die neue Szene, die Capcom in einem kurzen Video präsentiert hat und die den Fokus klar auf die Rückkehr nach Raccoon City legt.

Resident Evil: Requiem nutzt dabei die ikonische Figur Leon S. Kennedy, der im Porsche Cayenne Turbo GT unterwegs ist und damit das zentrale Element des veröffentlichten Materials bildet. Die Kombination aus dem bekannten Charakter und dem markanten Fahrzeug schafft einen präzisen Einstieg in die aktuelle News‑Lage rund um Resident Evil Requiem.

Driving into 2026 with the @Porsche Cayenne Turbo GT. pic.twitter.com/Q5oYVTnCm1 — Resident Evil (@RE_Games) January 2, 2026