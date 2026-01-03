Resident Evil: Requiem: Leon düst im Porsche Cayenne Turbo GT nach Raccoon City

Capcom hat ein kurzes Video veröffentlicht, in dem Leon S. Kennedy im Porsche Cayenne Turbo GT nach Raccoon City brettert.

Resident Evil: Requiem und der Porsche Cayenne Turbo GT eröffnen die neue Szene, die Capcom in einem kurzen Video präsentiert hat und die den Fokus klar auf die Rückkehr nach Raccoon City legt.

Resident Evil: Requiem nutzt dabei die ikonische Figur Leon S. Kennedy, der im Porsche Cayenne Turbo GT unterwegs ist und damit das zentrale Element des veröffentlichten Materials bildet. Die Kombination aus dem bekannten Charakter und dem markanten Fahrzeug schafft einen präzisen Einstieg in die aktuelle News‑Lage rund um Resident Evil Requiem.

  2. Katanameister 284800 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 03.01.2026 - 21:55 Uhr

    Vielleicht kann man den Wagen auch selbst steuern bei Open World Segmenten, mal sehen.

  3. Zock3rH3ngst 13540 XP Leetspeak | 03.01.2026 - 21:56 Uhr

    Bin mal auf die Bewertungen gespannt. Darf nur nicht zu Actionlastig sein. Würde da eh auf die Gold Version warten

  7. de Maja 317855 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 03.01.2026 - 22:24 Uhr

    Ach man das hat doch Resi nicht nötig , für Resi reicht der Traktor 😅
    Aber ernsthaft, man muss ja nicht unbedingt so Werbung machen, bei einem fiktiven Universum, ist was anderes als bei einem Racinggame wo man den Marken optisch so nahe wie möglich kommen will und wo halt auch mehrere Marken vertreten sind.
    Besonders wie will man das vertreten, die Racer müssen für jedes Auto teure Lizenzen blechen welche sie abbilden und hier kriegen sie Kohle für, wird echt interessant.

  8. Thamixis 3620 XP Beginner Level 2 | 03.01.2026 - 22:51 Uhr

    Ach ja… Werbung in Videospielen. Bin gespannt wie weit das geht. Death Stranding war damals schon sehr auffällig mit den Monster Energy Dosen.

