Resident Evil: Requiem: Leon-News sind Fake, sagt Produzent

Masato Kumazawa, Produzent von Resident Evil Requiem, hat sich zu den kursierenden Gerüchten und angeblichen Leaks rund um eine mögliche Beteiligung von Leon S. Kennedy geäußert. Er betonte, dass lediglich die offiziellen Informationen von Capcom verlässlich seien und alle weiteren Spekulationen auf Vermutungen der Community basierten.

Kumazawa machte deutlich, dass durch den Einsatz von KI manipulierte Bilder und Videos im Umlauf seien, deren Echtheit nicht überprüfbar ist. Solange Capcom keine offiziellen Ankündigungen veröffentlicht, könne nichts bestätigt werden.

Besonders ging er auf ein kürzlich verbreitetes Bild ein, das Leon mit einer Augenklappe zeigt und von Fans als Hinweis auf einen DLC oder ein neues Kostüm interpretiert wurde. Laut Kumazawa handelt es sich dabei jedoch um Falschmeldungen ohne Grundlage.