Resident Evil: Requiem: Leon-News sind Fake, sagt Produzent

Produzent dementiert Gerüchte um Leon S. Kennedy in Resident Evil Requiem.

Masato Kumazawa, Produzent von Resident Evil Requiem, hat sich zu den kursierenden Gerüchten und angeblichen Leaks rund um eine mögliche Beteiligung von Leon S. Kennedy geäußert. Er betonte, dass lediglich die offiziellen Informationen von Capcom verlässlich seien und alle weiteren Spekulationen auf Vermutungen der Community basierten.

Kumazawa machte deutlich, dass durch den Einsatz von KI manipulierte Bilder und Videos im Umlauf seien, deren Echtheit nicht überprüfbar ist. Solange Capcom keine offiziellen Ankündigungen veröffentlicht, könne nichts bestätigt werden.

Besonders ging er auf ein kürzlich verbreitetes Bild ein, das Leon mit einer Augenklappe zeigt und von Fans als Hinweis auf einen DLC oder ein neues Kostüm interpretiert wurde. Laut Kumazawa handelt es sich dabei jedoch um Falschmeldungen ohne Grundlage.

  1. hotjoe1970 5020 XP Beginner Level 3 | 18.11.2025 - 16:39 Uhr

    Was ich immer sage. Nie irgendwelchen Gerüchten oder Leaks/Leakers glauben sondern immer auf offizielle Neuigkeiten der Entwickler warten.

    0
  2. Ralle89 30280 XP Bobby Car Bewunderer | 18.11.2025 - 17:02 Uhr

    Super ich brauche Leon auch nicht genug Teile mit ihm langsam wird es sonst langweilig

    0
  3. Katanameister 245800 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 18.11.2025 - 17:04 Uhr

    Viele Leaks haben aber auch einen wahren Kern, schwierige Angelegenheit, durch KI verschwimmt die Realität immer mehr.

    0

