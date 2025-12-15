Resident Evil: Requiem: Leon S. Kennedy als starker Kontrast zu Grace-Horror

Capcom hat offiziell bestätigt, dass Leon S. Kennedy eine tragende Rolle in Resident Evil Requiem übernimmt und nahezu gleichberechtigt neben der neuen Protagonistenfigur Grace Ashcroft spielbar sein wird.
Laut Regisseur Akifumi Nakanishi sind die spielbaren Abschnitte von Leon und Grace fast gleichmäßig über die Kampagne verteilt. Das Spiel verfolgt damit einen Dual-Protagonisten-Ansatz, der zwei unterschiedliche Formen von Spannung miteinander verbindet und dem Gesamtspiel einen klaren Rhythmus verleihen soll.
Leon S. Kennedy wird als erfahrener Überlebender des Raccoon-City-Incidents dargestellt, der inzwischen als routinierter DSO-Agent auf zahlreiche Ausbrüche reagiert hat.
In Resident Evil Requiem kehrt er zurück, um eine mysteriöse Serie von Todesfällen im Mittleren Westen der USA zu untersuchen. Seine Handlung ist dabei eng mit der von Grace Ashcroft verwoben, wodurch sich beide Perspektiven gegenseitig ergänzen und narrative Überschneidungen entstehen.
Spielerisch steht Leon für den actionreicheren Teil des Spiels. Seine Abschnitte dienen als bewusster Kontrast zu den survival-horror-lastigen Sequenzen von Grace, die stärker auf Spannung, Ressourcenmanagement und Verwundbarkeit setzen.
Capcom beschreibt diese Struktur als zwei unterschiedliche Spielerlebnisse innerhalb eines Spiels, die sich bewusst abwechseln und dadurch für Abwechslung sorgen. Trotz seines actionorientierten Stils soll Leon in Resident Evil Requiem stärker gefordert werden als je zuvor.
Laut Nakanishi wird Leon physisch und emotional an seine Grenzen gebracht. Er bleibt ein Charakter, der bereit ist, sich selbst für andere zu opfern, ohne dabei arrogant zu wirken. Seine Persönlichkeit wird weiterhin von trockenem Humor und subtiler Ironie geprägt, was besonders seine Entwicklung als älterer, erfahrener Agent unterstreichen soll.
Capcom betont zudem, dass Leon bewusst als charismatischer und attraktiver Charakter gestaltet wurde, der die Last seiner Vergangenheit sichtbar trägt, aber dennoch entschlossen und kontrolliert auftritt. Einige aufmerksame Fans haben bereits Narben an seinem Hals entdeckt, die auf eine Infektion deuten könnten.
Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2. Capcom plant, im Laufe des kommenden Jahres weitere Details zu Gameplay, Struktur und Leons erweiterten Spielabschnitten zu veröffentlichen.
Die wollen scheinbar eine bunte Wundertüte erstellen, die jeden glücklich machen soll
Ob die sich nicht wieder mal zu viel vorgenommen haben?
Mit Grace mehr Horror und Survival und mit Leon mehr Action. Würde mir gefallen.
Wenn es ne gute Balance ist oder man sich sogar mal bei einem Abschnitt aussuchen kann, welche Richtung man eher möchte, finde ich das auch ganz gut oder das man es Problemlos 2x durchspielen könnte. Mal schauen was Sie daraus machen.
Ich bin gespannt, wie Sie den Mix vernünftig in das Spiel einbauen. Ich warte ab, was dann die Tests so sagen.
War das für ein Aufschrei im Publikum als im Trailer auf der Games Award Show, Leon ins Bild kam. Bin schon sehr gespannt auf dieses duale Erlebnis.
Sehr geile Entscheidung, GotY 2026 Kandidat
Hoffentlich nicht so wie teil 6
Der Mix aus zwei spielbaren Charakteren kann genial werden, wenn es denn zu 100 Prozent perfekt umgesetzt wird. Ich warte mal ab, ob dieses Ziel erreicht wird.