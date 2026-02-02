Resident Evil: Requiem: Leons Brutalität soll Spieler bewusst verstören

Resident Evil Requiem: Leon wird so brutal, dass Spieler sich fragen sollen, was mit ihm nicht stimmt!

Capcom hat bereits ausführlich über die Dualität von Resident Evil Requiem gesprochen: Grace Ashcroft steht für puren Survival‑Horror, Leon S. Kennedy für kompromisslose Action.

Doch laut Director Koshi Nakanishi geht Leons Darstellung diesmal deutlich weiter – und zwar in eine brutalere, düsterere Richtung, als Fans es aus Resident Evil 2, 4 oder 6 kennen.

Leon ist „weltmüde“ – und gefährlich wütend

In einem neuen Interview beschreibt Nakanishi, wie Leon nach Jahren des Kämpfens an einem Punkt angekommen ist, an dem er eine „ruthless anger“ ausstrahlt:

„Dieser Leon hat lange gekämpft; er ist weltmüde und voller gnadenloser Wut.“

Das Team wollte bewusst erforschen, wie Leon als Mensch nach all den Ereignissen gewachsen – oder gebrochen – wäre.

Die Axt als Symbol seiner Veränderung

Leons neue Hauptwaffe ist eine Axt, und laut Nakanishi ist das kein Zufall. Sie soll seine innere Verrohung widerspiegeln:

„Leon schwingt seine blutige Axt auf eine Weise, bei der man sich fragt: ‘Was stimmt nicht mit dir, Leon?’ – genau das wollen wir erreichen.“

Die Axt ersetzt das klassische Messer‑Gameplay und macht Leon physischer, direkter und deutlich unbarmherziger.

Warum Leon kein Horror‑Protagonist sein durfte

Interessant: Frühe Konzepte sahen vor, Leons Abschnitte deutlich horrorlaster zu gestalten. Doch das Team verwarf die Idee:

„Wir dachten, die Leute wollen keinen ängstlichen Leon sehen.“

Stattdessen wird Grace die Rolle der Horror‑Figur übernehmen – mit knappen Ressourcen, beklemmender Atmosphäre und RE7‑ähnlicher Spannung.

Grace = Horror, Leon = Action – inspiriert von Serienklassikern

Nakanishi erklärt, dass beide Figuren unterschiedliche Tonalitäten bedienen:

Grace: Horror wie in Resident Evil 7 oder dem RE2 Remake

Leon: Intensives Action‑Gameplay wie im RE4 Remake

Beide Kampagnen sollen ein perfektes Wechselspiel aus Spannung und Entladung erzeugen.

Interaktive Kampagnen: Entscheidungen wirken sich gegenseitig aus

Ein besonders spannendes Feature: Grace und Leon beeinflussen sich gegenseitig.

Wenn Leon Gegner in einem Raum tötet, sind sie für Grace dauerhaft tot

Umgekehrt gilt dasselbe

Ressourcenknappheit bei Grace macht diese Entscheidungen strategisch wichtig

Das System soll Wiederspielwert schaffen, da Spieler überlegen müssen, welche Räume sie säubern und wo sie Munition sparen.