Resident Evil: Requiem: Leons Brutalität soll Spieler bewusst verstören

Resident Evil Requiem: Leon wird so brutal, dass Spieler sich fragen sollen, was mit ihm nicht stimmt!

Capcom hat bereits ausführlich über die Dualität von Resident Evil Requiem gesprochen: Grace Ashcroft steht für puren Survival‑Horror, Leon S. Kennedy für kompromisslose Action.

Doch laut Director Koshi Nakanishi geht Leons Darstellung diesmal deutlich weiter – und zwar in eine brutalere, düsterere Richtung, als Fans es aus Resident Evil 2, 4 oder 6 kennen.

Leon ist „weltmüde“ – und gefährlich wütend

In einem neuen Interview beschreibt Nakanishi, wie Leon nach Jahren des Kämpfens an einem Punkt angekommen ist, an dem er eine „ruthless anger“ ausstrahlt:

„Dieser Leon hat lange gekämpft; er ist weltmüde und voller gnadenloser Wut.“

Das Team wollte bewusst erforschen, wie Leon als Mensch nach all den Ereignissen gewachsen – oder gebrochen – wäre.

Die Axt als Symbol seiner Veränderung

Leons neue Hauptwaffe ist eine Axt, und laut Nakanishi ist das kein Zufall. Sie soll seine innere Verrohung widerspiegeln:

„Leon schwingt seine blutige Axt auf eine Weise, bei der man sich fragt: ‘Was stimmt nicht mit dir, Leon?’ – genau das wollen wir erreichen.“

Die Axt ersetzt das klassische Messer‑Gameplay und macht Leon physischer, direkter und deutlich unbarmherziger.

Warum Leon kein Horror‑Protagonist sein durfte

Interessant: Frühe Konzepte sahen vor, Leons Abschnitte deutlich horrorlaster zu gestalten. Doch das Team verwarf die Idee:

„Wir dachten, die Leute wollen keinen ängstlichen Leon sehen.“

Stattdessen wird Grace die Rolle der Horror‑Figur übernehmen – mit knappen Ressourcen, beklemmender Atmosphäre und RE7‑ähnlicher Spannung.

Grace = Horror, Leon = Action – inspiriert von Serienklassikern

Nakanishi erklärt, dass beide Figuren unterschiedliche Tonalitäten bedienen:

  • Grace: Horror wie in Resident Evil 7 oder dem RE2 Remake
  • Leon: Intensives Action‑Gameplay wie im RE4 Remake

Beide Kampagnen sollen ein perfektes Wechselspiel aus Spannung und Entladung erzeugen.

Interaktive Kampagnen: Entscheidungen wirken sich gegenseitig aus

Ein besonders spannendes Feature: Grace und Leon beeinflussen sich gegenseitig.

  • Wenn Leon Gegner in einem Raum tötet, sind sie für Grace dauerhaft tot
  • Umgekehrt gilt dasselbe
  • Ressourcenknappheit bei Grace macht diese Entscheidungen strategisch wichtig

Das System soll Wiederspielwert schaffen, da Spieler überlegen müssen, welche Räume sie säubern und wo sie Munition sparen.

  1. JAG THE GEMINI 139400 XP Elite-at-Arms Gold | 02.02.2026 - 07:03 Uhr

    Ja das passt… Selbst mir ist Leon etwas zu Brutal geworden denn er hatte immer vorher trotz aller BOW K@cke den „Netter Typ von Nebenan“ Charme

    2
    • Katanameister 313640 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 02.02.2026 - 07:10 Uhr
      Antwort auf JAG THE GEMINI

      Findest du echt ?
      So brutal war das Gezeigte bisher nicht, Leon ist nunmal ein abgehärteter Spezialagent geworden, Nettigkeit oder netter Typ von nebenan wäre unpassend, vielleicht taut er ja wieder mehr auf, wenn Ada zurückkommen sollte.

      1
      • Nibelungen86 318465 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 02.02.2026 - 08:14 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Vesetz dich in seine Lage und dann sag mir, das du nach dem erlebten noch der Nette Typ von Nebenan bleibst, wahrscheinlich hätte einen der Schützengraben im 2 Weltkrieg weniger „negativ“ beeinflusst.

        1
      • JAG THE GEMINI 139400 XP Elite-at-Arms Gold | 02.02.2026 - 08:53 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Sag ich ja aber selbst in RE4 wirkte Leon noch „NETT“ im Vergleich zu dem hier… Ich mein tritt gegen Kopf an die Wand und dann nochmal „nachdrücken“ bis zum Platzen bringe ich doch eher mit Dante in Verbindung aber wie gesagt, er hat schon Viel K@cke erlebt 🤔

        1
  2. Katanameister 313640 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 02.02.2026 - 07:06 Uhr

    Finde das System gut, auch die Mischung aus Horror und Action bringt mehr Abwechslung rein, fand bis jetzt Leon überhaupt nicht verstörend brutal, vielleicht kommen diese Momente noch später im Spiel, da man ja gesehen hat, dass er infiziert ist und das Virus eine Art Wesensveränderung bewirkt.

    0
  3. 2run 35220 XP Bobby Car Raser | 02.02.2026 - 07:54 Uhr

    Nicht mehr lange.. Hoffe es wird sehr gut. Wird wohl eine Drama Story haben..

    0
  4. Robilein 1210910 XP Xboxdynasty Legend Platin | 02.02.2026 - 07:59 Uhr

    Naja, in dieser Welt würde ich auch irgendwann wütend werden🤣🤣🤣

    Das passt schon so finde ich.

    1
    • Nibelungen86 318465 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 02.02.2026 - 08:17 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Stell dir vor, du überquerst Abends die Straße zum Supermarkt, plötzlich kommen 2 Zombies aus der Seitenstraße und wollen dich fressen, Jim Ryan und Hermen Hulst 😉😁.

      2
      • Robilein 1210910 XP Xboxdynasty Legend Platin | 02.02.2026 - 08:56 Uhr
        Antwort auf Nibelungen86

        Wahrscheinlich würde ich die beiden noch etwas ärgern und würde mich noch etwas verfolgen lassen von denen bevor ich sie mit einer Kombi aus Series X und Xbox Controllern erschlage🤭🤣

        1
  7. xXxTanithxXx 86335 XP Untouchable Star 3 | 02.02.2026 - 08:41 Uhr

    Echt jetzt es gibt ganz andere games die verstörend wirken. Sogar die Nachrichten im tv sind verstörend.

    0

