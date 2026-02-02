Resident Evil: Requiem: Leons Brutalität soll Spieler bewusst verstören

Capcom hat bereits ausführlich über die Dualität von Resident Evil Requiem gesprochen: Grace Ashcroft steht für puren Survival‑Horror, Leon S. Kennedy für kompromisslose Action.
Doch laut Director Koshi Nakanishi geht Leons Darstellung diesmal deutlich weiter – und zwar in eine brutalere, düsterere Richtung, als Fans es aus Resident Evil 2, 4 oder 6 kennen.
Leon ist „weltmüde“ – und gefährlich wütend
In einem neuen Interview beschreibt Nakanishi, wie Leon nach Jahren des Kämpfens an einem Punkt angekommen ist, an dem er eine „ruthless anger“ ausstrahlt:
„Dieser Leon hat lange gekämpft; er ist weltmüde und voller gnadenloser Wut.“
Das Team wollte bewusst erforschen, wie Leon als Mensch nach all den Ereignissen gewachsen – oder gebrochen – wäre.
Die Axt als Symbol seiner Veränderung
Leons neue Hauptwaffe ist eine Axt, und laut Nakanishi ist das kein Zufall. Sie soll seine innere Verrohung widerspiegeln:
„Leon schwingt seine blutige Axt auf eine Weise, bei der man sich fragt: ‘Was stimmt nicht mit dir, Leon?’ – genau das wollen wir erreichen.“
Die Axt ersetzt das klassische Messer‑Gameplay und macht Leon physischer, direkter und deutlich unbarmherziger.
Warum Leon kein Horror‑Protagonist sein durfte
Interessant: Frühe Konzepte sahen vor, Leons Abschnitte deutlich horrorlaster zu gestalten. Doch das Team verwarf die Idee:
„Wir dachten, die Leute wollen keinen ängstlichen Leon sehen.“
Stattdessen wird Grace die Rolle der Horror‑Figur übernehmen – mit knappen Ressourcen, beklemmender Atmosphäre und RE7‑ähnlicher Spannung.
Grace = Horror, Leon = Action – inspiriert von Serienklassikern
Nakanishi erklärt, dass beide Figuren unterschiedliche Tonalitäten bedienen:
- Grace: Horror wie in Resident Evil 7 oder dem RE2 Remake
- Leon: Intensives Action‑Gameplay wie im RE4 Remake
Beide Kampagnen sollen ein perfektes Wechselspiel aus Spannung und Entladung erzeugen.
Interaktive Kampagnen: Entscheidungen wirken sich gegenseitig aus
Ein besonders spannendes Feature: Grace und Leon beeinflussen sich gegenseitig.
- Wenn Leon Gegner in einem Raum tötet, sind sie für Grace dauerhaft tot
- Umgekehrt gilt dasselbe
- Ressourcenknappheit bei Grace macht diese Entscheidungen strategisch wichtig
Das System soll Wiederspielwert schaffen, da Spieler überlegen müssen, welche Räume sie säubern und wo sie Munition sparen.
Ja das passt… Selbst mir ist Leon etwas zu Brutal geworden denn er hatte immer vorher trotz aller BOW K@cke den „Netter Typ von Nebenan“ Charme
Findest du echt ?
So brutal war das Gezeigte bisher nicht, Leon ist nunmal ein abgehärteter Spezialagent geworden, Nettigkeit oder netter Typ von nebenan wäre unpassend, vielleicht taut er ja wieder mehr auf, wenn Ada zurückkommen sollte.
Vesetz dich in seine Lage und dann sag mir, das du nach dem erlebten noch der Nette Typ von Nebenan bleibst, wahrscheinlich hätte einen der Schützengraben im 2 Weltkrieg weniger „negativ“ beeinflusst.
Bin der falsche Adressat, oder 😅 ?
Sag ich ja aber selbst in RE4 wirkte Leon noch „NETT“ im Vergleich zu dem hier… Ich mein tritt gegen Kopf an die Wand und dann nochmal „nachdrücken“ bis zum Platzen bringe ich doch eher mit Dante in Verbindung aber wie gesagt, er hat schon Viel K@cke erlebt 🤔
Er hat halt Erfahrung in diesem Bereich, mit reden kommt man bei Zombies nicht weiter 😉.
Finde das System gut, auch die Mischung aus Horror und Action bringt mehr Abwechslung rein, fand bis jetzt Leon überhaupt nicht verstörend brutal, vielleicht kommen diese Momente noch später im Spiel, da man ja gesehen hat, dass er infiziert ist und das Virus eine Art Wesensveränderung bewirkt.
Nicht mehr lange.. Hoffe es wird sehr gut. Wird wohl eine Drama Story haben..
Naja, in dieser Welt würde ich auch irgendwann wütend werden🤣🤣🤣
Das passt schon so finde ich.
Stell dir vor, du überquerst Abends die Straße zum Supermarkt, plötzlich kommen 2 Zombies aus der Seitenstraße und wollen dich fressen, Jim Ryan und Hermen Hulst 😉😁.
Wahrscheinlich würde ich die beiden noch etwas ärgern und würde mich noch etwas verfolgen lassen von denen bevor ich sie mit einer Kombi aus Series X und Xbox Controllern erschlage🤭🤣
Hört sich wirklich gut an 🤗
Der gewaltigrad passt.
Hauptsache dir deutsche Fassung erscheint uncut, die habe ich bestellt.
Echt jetzt es gibt ganz andere games die verstörend wirken. Sogar die Nachrichten im tv sind verstörend.