Resident Evil: Requiem: Mit Leon ist im Kampf nicht zu Spaßen

Resident Evil Requiem enthüllt brutale neue Leon‑Moves, Waffen und Manöver.

In Resident Evil Requiem kehrt Leon zurück – und diesmal bringt er ein ganzes Arsenal neuer Fähigkeiten mit, die seine Kämpfe intensiver und variabler machen. Besonders auffällig ist sein Tomahawk, das sich nicht nur schärfen lässt, sondern auch gegnerische Angriffe pariert.

Gegen Kettensägengegner erweist es sich als Lebensretter, während es im Schatten für lautlose Eliminierungen sorgt.

Zusätzlich kann Leon gezielt Körperteile anvisieren, um Zombies ins Taumeln zu bringen und sich Raum zu verschaffen.

In besonders engen Situationen setzt er auf drastische Nahkampfmanöver, bei denen er Schrotflinten oder Handfeuerwaffen auf kurze Distanz für eine Exekution einsetzt.

Fallen Gegner zu Boden und verlieren ihre Waffen, kann er diese für begrenzte Zeit selbst nutzen – sogar die gefürchtete Kettensäge.

Grace verfolgt einen völlig anderen Ansatz. Ihr Gameplay ist deutlich vorsichtiger, geprägt von knappen Ressourcen und dem ständigen Gefühl, entdeckt werden zu können. Schwere Waffen sind selten, doch ihr großkalibriger Revolver Requiem bietet genug Durchschlagskraft, um brenzlige Momente zu überstehen.

  1. hotjoe1970 6720 XP Beginner Level 3 | 16.01.2026 - 15:26 Uhr

    Naja, ist ja jetzt nichts neues was Leon da macht. Hat man ja schon hier und da in diversen (Horror) Spielen schon gesehen was Splattereffekte angeht. Von daher für mich kein „WOW“ Effekt.

    0
  2. GERxJOHNNY 57250 XP Nachwuchsadmin 7+ | 16.01.2026 - 15:39 Uhr

    Leon Van-Damme. Er hat schon in Teil 4 gezeigt dass er den Leuten gerne ins Gesicht tritt

    0
  3. Ralle89 66540 XP Romper Domper Stomper | 16.01.2026 - 15:53 Uhr

    😭😭😭 es dauert noch soooo lange bis es verfügbar ist.

    0

