Resident Evil: Requiem: Mit Leon ist im Kampf nicht zu Spaßen

In Resident Evil Requiem kehrt Leon zurück – und diesmal bringt er ein ganzes Arsenal neuer Fähigkeiten mit, die seine Kämpfe intensiver und variabler machen. Besonders auffällig ist sein Tomahawk, das sich nicht nur schärfen lässt, sondern auch gegnerische Angriffe pariert.

Gegen Kettensägengegner erweist es sich als Lebensretter, während es im Schatten für lautlose Eliminierungen sorgt.

Zusätzlich kann Leon gezielt Körperteile anvisieren, um Zombies ins Taumeln zu bringen und sich Raum zu verschaffen.

In besonders engen Situationen setzt er auf drastische Nahkampfmanöver, bei denen er Schrotflinten oder Handfeuerwaffen auf kurze Distanz für eine Exekution einsetzt.

Fallen Gegner zu Boden und verlieren ihre Waffen, kann er diese für begrenzte Zeit selbst nutzen – sogar die gefürchtete Kettensäge.

Grace verfolgt einen völlig anderen Ansatz. Ihr Gameplay ist deutlich vorsichtiger, geprägt von knappen Ressourcen und dem ständigen Gefühl, entdeckt werden zu können. Schwere Waffen sind selten, doch ihr großkalibriger Revolver Requiem bietet genug Durchschlagskraft, um brenzlige Momente zu überstehen.