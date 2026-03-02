Resident Evil: Requiem: Monster-Vergleich im Monster-Vergleich

Das aktuelle Vergleichsvideo zwischen Resident Evil Requiem und den Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 4 zeichnet ein klares Bild davon, wie sich Capcoms Charakter‑ und Kreaturenmodelle über die Jahre verändert haben.
Die Gegenüberstellung beginnt mit Leon und macht sofort deutlich, dass Requiem auf ein deutlich feineres Gesichts‑Rigging setzt. Die Mimik wirkt natürlicher, die Hautschattierungen sind komplexer, und die Beleuchtung reagiert subtiler auf Bewegungen. Selbst die R.P.D.-Variante zeigt, wie stark die Texturqualität und die Materialdarstellung inzwischen gewachsen sind.
Bei den Zombies fällt auf, dass Requiem eine aggressivere Mischung aus realistischem Verfall und überzeichnetem Horror wählt. Die Modelle wirken dreckiger, fleischiger und stärker auf volumetrische Beleuchtung abgestimmt. Hunde zeigen eine ähnliche Entwicklung: Die Fellstruktur ist dichter, die Animationen wirken flüssiger und weniger mechanisch als in den Remakes. Hunk beziehungsweise der Commander profitiert von einer klareren Materialtrennung zwischen Stoff, Metall und taktischer Ausrüstung, wodurch sein Design plastischer wirkt.
Am Ende des Videos wird klar, dass auch die Waffenmodelle in Requiem eine neue Detailstufe erreichen. Metalloberflächen reagieren realistischer auf Licht, Kratzer und Gebrauchsspuren sind feiner ausgearbeitet, und die Animationen wirken präziser.
Hmm, muss sagen beim direkten Zombie Vergleich (also so ab 3:10) spricht mich eher der Zombie aus RE 2 an. Sieht meiner Ansicht nach realistischer aus. Zudem kommt für mich der Horrorfaktor eher von dem kleinen Unterschieden zum Menschen. So wie der Unterschied zwischen Zombie und Ghoul. Aber wie gesagt, ist nur mein persönlicher Geschmack und für alle die es feiern, freut es mich.
Wenn ich schon wieder die letzten beiden Monster sehe 🤮
Leon sieht mega aus. Mal ne Frage an die Leute, die RE9 gespielt haben. Zu welcher Zeit spielt das nun? Lese immer noch, dass Leon 51 wäre, dann würde Requiem 2028 spielen.
Spielt im Jahr 2026 (So ab September 2026).
Habe es aber noch nicht durchgespielt.
Da hat wohl jemand ein Trauma von Mr X 😅.
Hab mir das Game für 35 gegönnt über Amerika… Bei den key Preis musste ich zuschlagen
Sehr coole Vergleichsvideo. 🤙
Interessantes Video, irgendwie gefallen mir die Zombiemodelle oder auch Mister X aus RE2 etwas besser, ist aber Geschmackssache.
Schön das man Leons alter ansehen kann.
Irgendwie auch nicht, er sieht aus wie immer nur mit ein paar Falten mehr 😀.
Aha die falten siehst du also auch^^ und somit erkennst du auch seinem älteren Alter an😁