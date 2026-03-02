Resident Evil: Requiem: Monster-Vergleich im Monster-Vergleich

Resident Evil Requiem – Charakter‑ und Monstervergleich mit Resident Evil 2 & 4 Remake.

Das aktuelle Vergleichsvideo zwischen Resident Evil Requiem und den Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 4 zeichnet ein klares Bild davon, wie sich Capcoms Charakter‑ und Kreaturenmodelle über die Jahre verändert haben.

Die Gegenüberstellung beginnt mit Leon und macht sofort deutlich, dass Requiem auf ein deutlich feineres Gesichts‑Rigging setzt. Die Mimik wirkt natürlicher, die Hautschattierungen sind komplexer, und die Beleuchtung reagiert subtiler auf Bewegungen. Selbst die R.P.D.-Variante zeigt, wie stark die Texturqualität und die Materialdarstellung inzwischen gewachsen sind.

Bei den Zombies fällt auf, dass Requiem eine aggressivere Mischung aus realistischem Verfall und überzeichnetem Horror wählt. Die Modelle wirken dreckiger, fleischiger und stärker auf volumetrische Beleuchtung abgestimmt. Hunde zeigen eine ähnliche Entwicklung: Die Fellstruktur ist dichter, die Animationen wirken flüssiger und weniger mechanisch als in den Remakes. Hunk beziehungsweise der Commander profitiert von einer klareren Materialtrennung zwischen Stoff, Metall und taktischer Ausrüstung, wodurch sein Design plastischer wirkt.

Am Ende des Videos wird klar, dass auch die Waffenmodelle in Requiem eine neue Detailstufe erreichen. Metalloberflächen reagieren realistischer auf Licht, Kratzer und Gebrauchsspuren sind feiner ausgearbeitet, und die Animationen wirken präziser.

  1. LargeHenry 11100 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 02.03.2026 - 12:03 Uhr

    Hat nichts mit der News zu tun, aber funktionieren bei euch die Game Pass Quests für die Rewards auch nicht?

    0
    • Senseo Mike 94200 XP Posting Machine Level 2 | 02.03.2026 - 12:31 Uhr
      Antwort auf LargeHenry

      Wie meinst du das?
      Ich „ernte“ jeden Sonntag 1008 Rewards Punkte, nur für das Spielen im/mit Game Pass.
      Habe ich gestern Abend wieder beansprucht. Aber es ist Monatswechsel, vielleicht rumpelt es deshalb bei dir ein wenig?

      0
        • Senseo Mike 94200 XP Posting Machine Level 2 | 02.03.2026 - 12:54 Uhr
          Antwort auf DanSanAliaMi

          Ich mache gar nix, ehrlich.
          Ich zocke täglich im Game Pass Ultimate, dafür bekomme ich über 1000 Punkte jede Woche. Die muss ich auch immer Sonntags einfordern, sonst verfallen diese. Ich schaffe aber nicht einmal die 560 extra Punkte für 8 Spiele im Game Pass.

          Meine Freizeit ist mir wichtiger als die paar Cent, die man über Rewards generieren kann. Warum sollte ich für 50 Cent jetzt 4 Spiele zocken, auf die ich gar kein Bock habe? Deshalb nimm ich mit, was Microsoft mir „schenkt“, und die Level2 Punkte für käufe im Store. Das ist für mich Money for Nothing, alles andere wie Bing oder auch Paypal empfinde ich als lästig.

          0
      • LargeHenry 11100 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 02.03.2026 - 13:07 Uhr
        Antwort auf Senseo Mike

        Die monatlichen Spiele werden nicht gezählt und die tägliche Game Pass Quest hat bei mir zum Beispiel nur mit Fortnite geklappt, aber mit anderen Spielen nicht. 😅

        0
        • Senseo Mike 94200 XP Posting Machine Level 2 | 02.03.2026 - 13:39 Uhr
          Antwort auf LargeHenry

          Die monatlichen Spiele waren gestern bei mir auch alle verschwunden, obwohl ich gestern Forza Motorsport und Avatar gezockt habe. Wie geagt, ich glaube das liegt am Monatswechsel, das funktioniert heute Abend wieder!

          0
  2. Erra 8445 XP Beginner Level 4 | 02.03.2026 - 12:07 Uhr

    Hmm, muss sagen beim direkten Zombie Vergleich (also so ab 3:10) spricht mich eher der Zombie aus RE 2 an. Sieht meiner Ansicht nach realistischer aus. Zudem kommt für mich der Horrorfaktor eher von dem kleinen Unterschieden zum Menschen. So wie der Unterschied zwischen Zombie und Ghoul. Aber wie gesagt, ist nur mein persönlicher Geschmack und für alle die es feiern, freut es mich.

    0
  3. Homunculus 297640 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 02.03.2026 - 12:33 Uhr

    Wenn ich schon wieder die letzten beiden Monster sehe 🤮

    Leon sieht mega aus. Mal ne Frage an die Leute, die RE9 gespielt haben. Zu welcher Zeit spielt das nun? Lese immer noch, dass Leon 51 wäre, dann würde Requiem 2028 spielen.

    0
  4. oOStahlkingOo 65385 XP Romper Domper Stomper | 02.03.2026 - 12:35 Uhr

    Hab mir das Game für 35 gegönnt über Amerika… Bei den key Preis musste ich zuschlagen

    0
  6. Katanameister 342980 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 02.03.2026 - 13:05 Uhr

    Interessantes Video, irgendwie gefallen mir die Zombiemodelle oder auch Mister X aus RE2 etwas besser, ist aber Geschmackssache.

    0

