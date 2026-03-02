Resident Evil: Requiem: Monster-Vergleich im Monster-Vergleich

Das aktuelle Vergleichsvideo zwischen Resident Evil Requiem und den Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 4 zeichnet ein klares Bild davon, wie sich Capcoms Charakter‑ und Kreaturenmodelle über die Jahre verändert haben.

Die Gegenüberstellung beginnt mit Leon und macht sofort deutlich, dass Requiem auf ein deutlich feineres Gesichts‑Rigging setzt. Die Mimik wirkt natürlicher, die Hautschattierungen sind komplexer, und die Beleuchtung reagiert subtiler auf Bewegungen. Selbst die R.P.D.-Variante zeigt, wie stark die Texturqualität und die Materialdarstellung inzwischen gewachsen sind.

Bei den Zombies fällt auf, dass Requiem eine aggressivere Mischung aus realistischem Verfall und überzeichnetem Horror wählt. Die Modelle wirken dreckiger, fleischiger und stärker auf volumetrische Beleuchtung abgestimmt. Hunde zeigen eine ähnliche Entwicklung: Die Fellstruktur ist dichter, die Animationen wirken flüssiger und weniger mechanisch als in den Remakes. Hunk beziehungsweise der Commander profitiert von einer klareren Materialtrennung zwischen Stoff, Metall und taktischer Ausrüstung, wodurch sein Design plastischer wirkt.

Am Ende des Videos wird klar, dass auch die Waffenmodelle in Requiem eine neue Detailstufe erreichen. Metalloberflächen reagieren realistischer auf Licht, Kratzer und Gebrauchsspuren sind feiner ausgearbeitet, und die Animationen wirken präziser.