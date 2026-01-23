Resident Evil: Requiem: Nakanishi verspricht emotionale Achterbahnfahrt

Ein neues Horror‑System in Resident Evil Requiem soll euch völlig aus der Fassung bringen.

Der Director von Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi, beschreibt sein Ziel für das kommende Spiel als die intensivste emotionale Achterbahnfahrt der gesamten Reihe. Er betont, dass ihr mit starken Spannungsspitzen rechnen könnt, die bewusst durch Phasen der Entlastung gebrochen werden.

Die Wechsel sollen dafür sorgen, dass die Horrorwirkung nicht abstumpft, sondern sich stetig steigert.

Nakanishi erklärt gegenüber Future Game Show, dass konstante Hochspannung den Spieler ermüden würde. Deshalb setzt Resident Evil Requiem erneut auf eine dynamische Kurve aus Schockmomenten, ruhiger Erkundung und actionreichen Passagen. Diese Struktur sei zwar typisch für die Serie, doch diesmal soll der Abstand zwischen Anspannung und Entspannung deutlich größer ausfallen.

Der Director spricht von einem neuen System, über das er noch nicht im Detail sprechen kann. Er beschreibt es jedoch als Mechanik, die die Wellenlänge zwischen Horror und Erholung stärker auseinanderzieht als jemals zuvor. Dadurch entstehe ein Erlebnis, das sich wie eine extreme Fahrt durch die verschiedenen Facetten der Reihe anfühlt.

Nakanishi zeigt sich begeistert davon, wie Spieler diese neue Form der Spannungskurve wahrnehmen werden, sobald sie selbst erleben, wie weit die Serie diesmal geht.