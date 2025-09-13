Resident Evil: Requiem: Neuer Trailer liefert Hinweise auf Umbrella

Bei der gestrigen Nintendo Direct gab es auch einige interessante Neuigkeiten für Spieler außerhalb des Nintendo-Kosmos. Unter anderem mit dabei: ein neuer Trailer zum kommenden Horrorspiel Resident Evil: Requiem.
Neben einer gruseligen Atmosphäre zeigt der gut zweieinhalbminütige Trailer mehrere kurze Story-Einblicke, unterschiedliche Zombiearten sowie verschiedene mysteriöse Gestalten und Bösewichte. Auch Hinweise auf die Umbrella Corporation sind zu entdecken:
In Resident Evil(9)Requiem sieht bisher alles sehr interessant und vielversprechend aus was die Atmosphäre angeht👌.Leider immernoch nix von Leon gesehen😒ich bin dennoch sehr optimistisch was das Spiel angeht und freue mich brutal drauf loszulegen🎮😁👌.