Resident Evil: Requiem: Neuer Trailer liefert Hinweise auf Umbrella

Ein neuer Trailer zu Resident Evil: Requiem liefert Hinweise auf eine mögliche Präsenz der mysteriösen Umbrella Corporation.

Bei der gestrigen Nintendo Direct gab es auch einige interessante Neuigkeiten für Spieler außerhalb des Nintendo-Kosmos. Unter anderem mit dabei: ein neuer Trailer zum kommenden Horrorspiel Resident Evil: Requiem.

Neben einer gruseligen Atmosphäre zeigt der gut zweieinhalbminütige Trailer mehrere kurze Story-Einblicke, unterschiedliche Zombiearten sowie verschiedene mysteriöse Gestalten und Bösewichte. Auch Hinweise auf die Umbrella Corporation sind zu entdecken: