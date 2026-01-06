Resident Evil: Requiem: Nvidia-Trailer zeigt detailreiche neue Umgebung

In einem neuen Trailer präsentiert Capcom die Nvidia Path‑Tracing‑Technologie und DLSS 4, die Resident Evil Requiem mit extrem realistischen Lichtreflexionen und dynamischen Schatten auf dem PC ausstattet.

Das Video zeigt kurze Szenen aus einer bislang unbekannten Stadt, die sehr wahrscheinlich Wrenwood darstellt, jenes fiktive Setting, in dem ein Teil der Handlung angesiedelt ist.

Die Umgebung wirkt weitläufig, urban und voller potenzieller Gameplay‑Ansätze, die das Horror‑Franchise in eine neue Richtung lenken könnten.

Während die gezeigten Straßenabschnitte nur kurze Eindrücke liefern, bleibt offen, wie sich das Gameplay in diesen Bereichen entfalten wird. Resident Evil Requiem deutet jedoch an, dass die Stadtstruktur eine größere Rolle spielt als in früheren Teilen.

Laut dem bekannten Resident‑Evil‑Insider Dusk Golem soll Requiem mehrere große offene Levels enthalten, die deutlich mehr Bewegungsfreiheit bieten als bisherige Schauplätze.

Capcom nutzt das neue Material, um die technische Weiterentwicklung von Resident Evil Requiem zu unterstreichen und gleichzeitig einen frischen Schauplatz zu etablieren.

Die Kombination aus Path Tracing, Nvidia‑Features und weitläufigen Arealen lässt erkennen, dass das Projekt auf eine neue visuelle und räumliche Dimension setzt.