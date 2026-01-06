Resident Evil: Requiem: Nvidia-Trailer zeigt detailreiche neue Umgebung

5 Autor: , in News / Resident Evil: Requiem
Übersicht
Image: ©CAPCOM CO.

Neue Grafik‑Demo enthüllt spektakuläre Details zu neuer Umgebung in Resident Evil Requiem.

In einem neuen Trailer präsentiert Capcom die Nvidia Path‑Tracing‑Technologie und DLSS 4, die Resident Evil Requiem mit extrem realistischen Lichtreflexionen und dynamischen Schatten auf dem PC ausstattet.

Das Video zeigt kurze Szenen aus einer bislang unbekannten Stadt, die sehr wahrscheinlich Wrenwood darstellt, jenes fiktive Setting, in dem ein Teil der Handlung angesiedelt ist.

Die Umgebung wirkt weitläufig, urban und voller potenzieller Gameplay‑Ansätze, die das Horror‑Franchise in eine neue Richtung lenken könnten.

Während die gezeigten Straßenabschnitte nur kurze Eindrücke liefern, bleibt offen, wie sich das Gameplay in diesen Bereichen entfalten wird. Resident Evil Requiem deutet jedoch an, dass die Stadtstruktur eine größere Rolle spielt als in früheren Teilen.

Laut dem bekannten Resident‑Evil‑Insider Dusk Golem soll Requiem mehrere große offene Levels enthalten, die deutlich mehr Bewegungsfreiheit bieten als bisherige Schauplätze.

Capcom nutzt das neue Material, um die technische Weiterentwicklung von Resident Evil Requiem zu unterstreichen und gleichzeitig einen frischen Schauplatz zu etablieren.

Die Kombination aus Path Tracing, Nvidia‑Features und weitläufigen Arealen lässt erkennen, dass das Projekt auf eine neue visuelle und räumliche Dimension setzt.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Resident Evil: Requiem

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 28295 XP Nasenbohrer Level 4 | 06.01.2026 - 15:32 Uhr

    Danke für das Video. 👍🏻 Bin gespannt und freue mich auf Resident Evil: Requiem. 🙂

    0
  2. Paok131180 18580 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 06.01.2026 - 15:45 Uhr

    Ok ist interessant aber ich werde es in der xbox spielen und freue mich schon drauf

    0

Hinterlasse eine Antwort