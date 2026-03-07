Resident Evil: Requiem: Patch behebt Fortschritts-Bug

Das Ende Februar veröffentlichte Resident Evil: Requiem konnte den hohen Erwartungen gerecht werden und bereits über fünf Millionen Spieler für sich begeistern.
Leider litten manche Spieler auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC unter einem ärgerlichen Bug, der dazu führte, dass unter bestimmten Bedingungen der Fortschritt blockiert wurde. Dieses Problem gehört dank einem neu von Capcom veröffentlichten Patch der Vergangenheit an.
Obendrein wurden auf allen Plattformen für die Requiem veröffentlicht wurde, nicht näher genannte Korrekturen vorgenommen, um die allgemeine Spielbarkeit zu verbessern.
PC-Spielern kommt die Behebung von Problemen mit der Pathtracing-Reformance sowie der Upscaling-Funktion, die zu visuellen Problemen führen konnte, zugute. Epic Games Store-Nutzer müssen zukünftig keine Leistungseinbußen beim Erreichen von Achievements befürchten.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hab den Bug nie gemerkt. Bin jetzt zu 100% durch und gebe dem Spiel eine 9 von 10.
Abzüge durch mMn. zu wenig gute Rätsel und nicht ganz passendes balancing in der Schwierigkeit. Während Standard klassisch für mich ein ticken zu leicht ist, ist Albtraum ein wahrhaftiger. Also ohne unendlich Muni ist das schon krass. Die Gegner schlucken sehr viel und in einigen Passagen wird man schlicht überrannt. Da muss man schon richtig auf Zack sein. Bosse sind dann trotz unendlich Muni auch knackig. Easy Mode ist dann nur der Raketenwerfer.
Lange Rede…es fehlt eine Stufe dazwischen oder Standard hätte etwas schwerer sein müssen
Hatte bisher auch keine Probleme und würde RE9 ebenfalls 9 von 10 geben
ABER der Zweite Part von Raccoon City mit BSAA Zombies… Ne danke
Fehler wie in RE5&RE6 mAn
Genau wegen sowas kaufe ich nichts mehr zum Release.
Ich warte lieber noch 6 Monate ab, bevor ich ein Spiel kaufe.
Dann ist es meistens bugfrei (Ausnahme Cyberpunk2077, da hat es Jahre gedauert) und es kostet auch nicht mehr so viel.
Wer heutzutage noch Day One kauft ist selber Schuld, wenn er sich dann mit solchen Bugs rumärgern muss.
Viele (mich eingeschloßen) wollen aber eben nicht 6 Monate warten. Selber Schuld passt da nicht, man kann erwarten eine fertiges Produkt zu kaufen. Auch wenn das mittlerweile nicht mehr Standard ist.
Also bei Capcom sind die Probleme echt überschaubar. Du kannst im Gegensatz zu anderen Entwicklern sogar von der Disk installieren und los spielen. Die Texturen sind dann nicht so schön wie nach dem Update aber für Leute ohne Internet ist es Day One von der Disk spielbar. Bei welchem Publisher hast du das heute noch?
Genau so sehe ich das auch. Ich profitiere eigentlich nur davon. Bugs entfernt, Spiel günstiger und häufig werden andere Spiele daraus, z.B. FF15 oder aber man profitiert von deutlich besser Technik, z.B. Witcher 3.
Sehr gut, bis Ende des Jahres sollte es keine Bugs mehr geben 😅.
Ja gut das ich das Spiel vor zwei Tagen durch gespielt habe ohne Probleme 😅
Ich hatte nur einen einzigen Bug zum Release xD
Aber ich denke ich hatte den Bug selbst verursacht und damit einfach etwas das Game gebrochen 😅