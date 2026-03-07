Resident Evil: Requiem: Patch behebt Fortschritts-Bug

Dank einem neu veröffentlichten Patch für Resident Evil: Requiem gehört ein ärgerlicher Fortschritts-Bug der Vergangenheit an.

Das Ende Februar veröffentlichte Resident Evil: Requiem konnte den hohen Erwartungen gerecht werden und bereits über fünf Millionen Spieler für sich begeistern.

Leider litten manche Spieler auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC unter einem ärgerlichen Bug, der dazu führte, dass unter bestimmten Bedingungen der Fortschritt blockiert wurde. Dieses Problem gehört dank einem neu von Capcom veröffentlichten Patch der Vergangenheit an.

Obendrein wurden auf allen Plattformen für die Requiem veröffentlicht wurde, nicht näher genannte Korrekturen vorgenommen, um die allgemeine Spielbarkeit zu verbessern.

PC-Spielern kommt die Behebung von Problemen mit der Pathtracing-Reformance sowie der Upscaling-Funktion, die zu visuellen Problemen führen konnte, zugute. Epic Games Store-Nutzer müssen zukünftig keine Leistungseinbußen beim Erreichen von Achievements befürchten.