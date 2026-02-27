Resident Evil: Requiem: PlayStation vs. Xbox – Horrorspiel beeindruckt im Analyse-Video

Digital Foundry untersucht Resident Evil Requiem und zeigt deutliche Vorteile auf PS5 Pro sowie klare Unterschiede zwischen PS5 und Xbox Series X|S.

Digital Foundry hat eine ausführliche Analyse zu Resident Evil Requiem veröffentlicht und konzentriert sich dabei vorwiegend auf die PS5 Pro-Version.

Der Titel nutzt auf Sonys neuer Hardware erweiterte Raytracing-Funktionen, die laut Analyse einen sichtbaren Qualitätssprung erzeugen. Besonders die Beleuchtung, Spiegelungen und Materialdarstellung profitieren von den zusätzlichen Effekten, was dem Spiel eine deutlich dichtere Atmosphäre verleiht.

Auch die Bildqualität wird hervorgehoben. Die PS5 Pro liefert ein besonders sauberes, stabiles Bild, das im Vergleich zu den anderen Konsolenvarianten klar heraussticht. Gleichzeitig werden PS5 und Xbox Series X|S ebenfalls behandelt, wobei alle Versionen solide Ergebnisse liefern, jedoch ohne die „transformative“ Raytracing‑Umsetzung der Pro‑Hardware.

Die Analyse zeigt zudem Unterschiede in Performance, Effekten und Detailgrad. Während die Basisversionen auf PS5 und Xbox Series X|S ein konsistentes technisches Fundament bieten, setzt die PS5 Pro mit ihrer erweiterten Rendering-Pipeline die visuelle Messlatte höher. Die Switch 2‑Version bleibt im Video außen vor.

Digital Foundry bezeichnet Resident Evil Requiem insgesamt als würdigen neuen Serienableger, der technisch viel zu bieten hat und die Engine an mehreren Stellen sichtbar weiterentwickelt.