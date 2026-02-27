Resident Evil: Requiem: PlayStation vs. Xbox – Horrorspiel beeindruckt im Analyse-Video

Digital Foundry hat eine ausführliche Analyse zu Resident Evil Requiem veröffentlicht und konzentriert sich dabei vorwiegend auf die PS5 Pro-Version.
Der Titel nutzt auf Sonys neuer Hardware erweiterte Raytracing-Funktionen, die laut Analyse einen sichtbaren Qualitätssprung erzeugen. Besonders die Beleuchtung, Spiegelungen und Materialdarstellung profitieren von den zusätzlichen Effekten, was dem Spiel eine deutlich dichtere Atmosphäre verleiht.
Auch die Bildqualität wird hervorgehoben. Die PS5 Pro liefert ein besonders sauberes, stabiles Bild, das im Vergleich zu den anderen Konsolenvarianten klar heraussticht. Gleichzeitig werden PS5 und Xbox Series X|S ebenfalls behandelt, wobei alle Versionen solide Ergebnisse liefern, jedoch ohne die „transformative“ Raytracing‑Umsetzung der Pro‑Hardware.
Die Analyse zeigt zudem Unterschiede in Performance, Effekten und Detailgrad. Während die Basisversionen auf PS5 und Xbox Series X|S ein konsistentes technisches Fundament bieten, setzt die PS5 Pro mit ihrer erweiterten Rendering-Pipeline die visuelle Messlatte höher. Die Switch 2‑Version bleibt im Video außen vor.
Digital Foundry bezeichnet Resident Evil Requiem insgesamt als würdigen neuen Serienableger, der technisch viel zu bieten hat und die Engine an mehreren Stellen sichtbar weiterentwickelt.
Auf der Pro klar am schönsten – das erste Mal, dass man das einfach so deutlich sagen muss.
Schade das die XSX nur gleichauf ist mit der PS5. Da wäre mehr möglich gewesen. Auf der Xbox Next vielleicht dann auch nochmal die Windows Fassung nachholen. Die ist die Beste Version des Spiels mit vollem Pathtracing.
Meine mal gelesen zu haben dass die Playsi allgemein die Lead Plattformen für Entwickler wären vermutlich ist das auch der Grund warum auf der Playsi generell alles besser und schöner ausschaut selbst über dem PC bestes Beispiel Elden Ring schaut auf dem PC scheußlich aus und hat starke Frame Einbrüche…
Bei Capcom ist seit Einführung der RE Engine eigentlich ganz offiziell Windows / DirectX Leadplatform aller Entwicklungen. Das haben sie damals auch so gesagt. Möglich aber, dass man für RE9 auf die PS zurück ist. Will ich nicht ausschließen.
Generell läuft am PC alles am besten und sieht am besten aus, bei entsprechender Hardware. Vor allem Nvidia RTX. So ja auch bei RE9.
So ist es, liegt einfach an der Verbreitung und Userbase.
Grafisch eines der aufwendigsten Spiele dieser Generation. Sieht sehr gut aus und läuft sehr gut auf der Series X. Das kann Capcom🙂
Stimmt..Pro sieht wirklich besser aus. Muss man sagen. Aber ich finde jetzt das die Xbox und die PS 5 Versionen auch sehr gut aussehen. Reicht mir völlig aus . Das Spiel muss aber erstmal warten. Hab noch genug da zum zocken..Komme auf der Box gar nicht mehr hinterher 😅
Finde die normale Version auf PS5/Series X auch vollkommen ausreichend, Raytracing ist ganz nett, finde es aber eher unnötig.
Das Spiel räumt mit der verbreiteten Annahme auf, es bräuchte eigentlich noch lange keine Next Gen. Selbst die PS5Pro ist hier mit 60FPS und Raytracing schon fast eine Gen vorne, Path Tracing legt dann nochmal deutlich was drauf. Im Vergleich zu PS5/XSX ist das gefühlt ein anderes Spiel.
Ich bin jetzt wirklich gespannt wie Nibelungen das jetzt wieder schlecht reden wird. 😂
So sieht halt ein Ergebnis aus, wenn die Entwickler es von Anfang an richtig machen.
Kleiner Vorgeschmack auf GTA 6 möchte man meinen.
Da kommt das übliche halt. 😉
Die Series X Version wird mir wie erwartet ausreichen, guter Job von Capcom.
Bin mit der X Fassung komplett zufrieden. Für Pro Besitzer natürlich schön, ich brauch es aber nicht, sonst hätte ich ich mir die ja geholt. PS 5 und Series X reichen mir vollkommen aus. Aber hat ja auch jeder andere Prioritäten was einem wichtig ist.
Pro überzeugt hier wieder maßlos, dagegen wirken die anderen Versionen wie ne lastgen. Allgemein n hübsches Spiel, wird für mich aber erst später interessant, der backlog ist einfach zu hoch. 😁