Resident Evil: Requiem: PS5 Pro-Version nutzt neues PSSR-Verfahren

Image: ©CAPCOM CO.

Die PS5‑Pro‑Version von Resident Evil Requiem nutzt ein neues PSSR‑Verfahren.

Digital Foundry hat bestätigt, dass Resident Evil Requiem auf der PlayStation 5 Pro eine neue Version von Sonys PSSR nutzt. Es ist das erste Spiel, das PSSR 2.0 integriert hat.

Bereits im ursprünglichen Technik‑Review fiel die außergewöhnlich klare Bildqualität auf, die sich deutlich von der Standard‑PS5‑Version abhebt. Damals wurde der Upscaler als „temporales Verfahren“ beschrieben, ohne dass der Name genannt wurde.

Nun steht fest: Es handelt sich um eine aktualisierte Form von PSSR, die in der Community bereits als „PSSR 2.0“ kursiert – offiziell von Sony bleibt es jedoch schlicht „PSSR“.

Was das neue PSSR auszeichnet

  • Verbesserte temporale Stabilität
  • Höhere Detailwiedergabe in Bewegung
  • Sauberere Kanten und weniger Flimmern
  • Sichtbar klarere Bildkomposition im Vergleich zur Standard‑PS5

Die Analyse zeigt, dass das Verfahren auf AMDs FSR‑4‑Technologie basiert, jedoch mit Sonys eigener Implementierung erweitert wurde. Dadurch entsteht ein Bild, das laut DF „transformativ“ wirkt und die PS5 Pro‑Version klar von allen anderen Konsolenvarianten absetzt.

