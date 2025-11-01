Resident Evil: Requiem: Resident Evil Showcase enthüllt neue Details Anfang 2026

Capcom hat angekündigt, dass der kommende Resident Evil Showcase Anfang 2026 stattfinden und neue Informationen zu Resident Evil Requiem präsentieren wird.

Die Veranstaltung soll euch einen umfassenden Einblick in das nächste Kapitel der legendären Survival-Horror-Reihe geben, bevor das Spiel offiziell am 27. Februar 2026 erscheint.

Resident Evil Requiem knüpft an die düstere Atmosphäre und intensiven Spannungsmomente früherer Serienteile an und verspricht, das Horror-Erlebnis auf ein neues Niveau zu heben.

Im Rahmen des Showcases wird Capcom laut eigenen Angaben noch tiefer in die Handlung, das Gameplay und die technischen Neuerungen von Resident Evil Requiem eintauchen. Ihr könnt mit neuen Spielszenen, erweiterten Charaktereinblicken und Details zur Spielwelt rechnen, die das kommende Abenteuer im Resident-Evil-Universum noch greifbarer machen.

Dabei soll vor allem der Fokus auf der Kombination aus klassischem Survival-Horror, moderner Spielmechanik und filmreifer Inszenierung liegen.

Resident Evil Requiem wird von Capcom als einer der wichtigsten Titel des Jahres 2026 positioniert.

Mit der anhaltenden Weiterentwicklung der hauseigenen RE Engine und der konsequenten Fortführung des Survival-Horror-Erbes setzt Capcom erneut auf eine intensive Spielerfahrung, die Realismus, Angst und Spannung vereint.

Der Resident Evil Showcase Anfang 2026 dient somit als entscheidender Auftakt zur finalen Vorbereitungsphase vor dem weltweiten Launch von Resident Evil Requiem.

Capcom möchte euch dabei noch einmal tief in die albtraumhafte Welt eintauchen lassen, die das Franchise seit Jahrzehnten prägt, und die Erwartungen an den nächsten großen Horror-Hit weiter steigern.