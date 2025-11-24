Resident Evil: Requiem: Rückkehr bekannter Charaktere bestätigt

Capcom öffnet mit Resident Evil Requiem erneut die Tür zur Vergangenheit der Kultserie und bestätigt, dass Figuren aus früheren Teilen in der neuen Geschichte auftreten werden.

Produzent Masato Kumazawa erklärte in einem Interview, dass Spieler mit Charakteren rechnen dürfen, die mit den Ereignissen von Raccoon City verbunden sind.

Er betonte jedoch, dass ihr die Erwartungen im Zaum halten sollt und warnte davor, übermäßigen Hype zu entwickeln. Damit schafft Capcom zwar Raum für Spekulationen, hält aber gleichzeitig bewusst Distanz zu überzogenen Fanhoffnungen.

Kumazawa reagierte zuvor bereits auf kursierende Leaks, die angeblich Leon S. Kennedy im Spiel zeigen sollten, und bezeichnete diese als Falschmeldungen.

Gleichzeitig räumte er ein, dass mehrere bekannte Figuren aus verschiedenen Resident-Evil-Abschnitten zurückkehren könnten. In Bezug auf mögliche Charaktere aus der Outbreak-Reihe bestätigte er, dass neben Alyssa durchaus weitere Figuren eine Rolle spielen können, ohne jedoch konkrete Namen zu nennen.

Wichtig ist jedoch Kumazawas Hinweis, dass Capcom keine festen Versprechen macht. Trotz der Fanspekulationen über Leon oder eine mögliche gemeinsame Protagonistenrolle mit Grace gibt es keine offizielle Bestätigung.

Offen bleibt daher, welche Charaktere tatsächlich zurückkehren und welche Rolle sie in der Handlung übernehmen werden. Die Aussage, dass jeder Auftritt an die Raccoon-City-Geschichte gebunden ist, legt nahe, dass die Entwickler gezielt an ikonische Elemente anknüpfen, ohne die Erzählung zu überladen.

Resident Evil Requiem bleibt damit eines der spannendsten kommenden Horror-Projekte für Xbox Series X|S, PlayStation und PC. Die Mischung aus neuen Figuren, möglichen Cameos und der Rückkehr zu zentralen Ereignissen des Franchise stärkt die Position des Titels als einer der meistdiskutierten Horror-Releases des nächsten Jahres.