Resident Evil: Requiem: Schon jetzt das meistverkaufte Spiel 2026 in den USA

Resident Evil Requiem ist nach zwei Monaten das meistverkaufte Spiel 2026 in den USA.

Neue Verkaufszahlen aus den USA zeigen, dass Resident Evil Requiem aktuell das meistverkaufte Spiel des Jahres 2026 ist.

Die Daten stammen von Circana-Analyst Mat Piscatella und basieren auf den bisherigen Verkäufen seit Veröffentlichung. Damit setzt sich der Titel bereits nach kurzer Zeit an die Spitze der Jahrescharts.

Besonders bemerkenswert ist die langfristige Entwicklung innerhalb der Reihe. Nach nur zwei Monaten auf dem Markt gehört Resident Evil Requiem bereits zu den Top 5 der erfolgreichsten Resident Evil-Spiele aller Zeiten, gemessen am Umsatz in den USA.

Vor dem Titel liegen aktuell nur Resident Evil 5, Resident Evil 4 (2023), Resident Evil: Village sowie das ursprüngliche Resident Evil 4. Damit positioniert sich der neue Ableger bereits jetzt in unmittelbarer Nähe zu den erfolgreichsten Veröffentlichungen der gesamten Serie.