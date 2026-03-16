Resident Evil: Requiem: Sechs Millionen Verkäufe erreicht

Capcom meldet, dass Resident Evil: Requiem seit seinem Release am 27. Februar 2026 weltweit mehr als sechs Millionen Einheiten verkauft hat. Kein anderer Teil der Reihe hat diese Marke so schnell erreicht, was den jüngsten Ableger der Survival‑Horror‑Serie zum erfolgreichsten Starts innerhalb des Franchise macht.

Resident Evil: Requiem setzt auf fotorealistische Darstellung und eine besonders dichte Atmosphäre, die durch das Zusammenspiel zweier Protagonisten geprägt wird und den Wechsel zwischen intensiver Angst und dynamischer Action verstärkt.

Capcom plant, Resident Evil Requiem langfristig zu unterstützen. Zusätzliche Inhalte und fortlaufende Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass Spieler das Erlebnis über einen längeren Zeitraum genießen können.

Parallel bereitet sich das Unternehmen auf ein bedeutendes Jubiläum vor: Die Resident‑Evil‑Reihe feiert am 22. März 2026 ihr dreißigjähriges Bestehen. Für diesen Anlass sind verschiedene Aktionen geplant, darunter eine Kooperation zwischen Universal Studios Japan und Resident Evil: Requiem sowie orchestrale Konzertreihen in Japan, den USA und Europa.

Die Serie blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück. Seit dem Debüt im Jahr 1996 wurden weltweit über 183 Millionen Spiele verkauft, getragen von einer leidenschaftlichen Fangemeinde.

Resident Evil: Requiem reiht sich nun als jüngster Erfolg in diese Tradition ein und unterstreicht Capcoms Anspruch, mit hochwertiger Entwicklung fesselnde Spielerlebnisse zu schaffen.