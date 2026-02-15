Resident Evil: Requiem: Speichergröße und Pre‑Load Termin enthüllt

Für Resident Evil: Requiem liegen neue Details zum Release vor. Die Dateigröße des Spiels beträgt auf der PS5 72,88 GB, was auf einen umfangreichen Content‑Umfang und hochauflösende Assets schließen lässt. Spieler können bereits ab dem 25. Februar mit dem Pre‑Load beginnen, um pünktlich zum Launch startklar zu sein.

Der offizielle Release erfolgt punkt Mitternacht, sodass Fans direkt zum Starttag ohne Wartezeit loslegen können. Mit der Größe und dem frühen Pre‑Load deutet alles darauf hin, dass Capcom erneut ein technisch ambitioniertes Horror‑Erlebnis abliefert.