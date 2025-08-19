Resident Evil: Requiem: Spektakuläre Eindrücke von der Gamescom

Resident Evil Requiem ist der neunte Titel der Resident Evil Reihe. Erlebt atemberaubende Spannung, Nervenkitzel und das Hochgefühl, den Tod in einem Requiem zu besiegen, das euch bis ins Mark erschüttern wird.

Der technologische Fortschritt in Kombination mit dem fundierten Wissen der Entwicklenden hat eine Geschichte hervorgebracht, die tiefgründige Charaktere und ein Gameplay bietet, das fesselnder ist als je zuvor. 2026 markiert den Beginn einer neuen Ära des Survival-Horrors.