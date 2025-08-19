Resident Evil: Requiem: Spektakuläre Eindrücke von der Gamescom

Resident Evil Requiem ist der neunte Titel der Resident Evil Reihe. Erlebt atemberaubende Spannung, Nervenkitzel und das Hochgefühl, den Tod in einem Requiem zu besiegen, das euch bis ins Mark erschüttern wird.
Der technologische Fortschritt in Kombination mit dem fundierten Wissen der Entwicklenden hat eine Geschichte hervorgebracht, die tiefgründige Charaktere und ein Gameplay bietet, das fesselnder ist als je zuvor. 2026 markiert den Beginn einer neuen Ära des Survival-Horrors.
5 Kommentare
Das wird bestimmt auch eine schön gruselige Angelegenheit 🤩.
Weiß noch nicht, was ich von der Story halten soll, alles noch sehr schwammig, will unbedingt ein Video von der Gamescom Demo sehen die nächsten Tage.
Gefällt mir.👌
Macht einen gewohnt starken Resi-Eindruck. Absolutes Day One Game für mich und der Februar ist gar nicht mehr so weit weg.
Das sieht schon mal nach sehr dichter Gruselatmosphäre aus. So muss ein RE sein!