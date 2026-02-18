Resident Evil: Requiem: Spoiler-Alarm: Horrorspiel bereits im Umlauf – Embargo fällt am 25. Februar

In der Resident Evil-Community herrscht Alarmstufe Rot: Erste Kopien von Resident Evil Requiem sind bereits vor dem offiziellen Release im Umlauf. Damit beginnt die übliche Phase, in der Spoiler, Leaks und Gameplay-Clips in sozialen Netzwerken auftauchen können – Fans sollten also vorsichtig sein, wenn sie unvorbereitet durch ihre Feeds scrollen.
Parallel wurde bestätigt, wann die ersten offiziellen Wertungen erscheinen dürfen. Das Review Embargo fällt am 25. Februar 2026 – 16:00 Uhr deutscher Zeit.
Ab diesem Zeitpunkt werden die internationalen Magazine ihre Tests veröffentlichen – und damit erstmals ein vollständiges Bild davon liefern, wie sich Requiem im Vergleich zu früheren Teilen schlägt.
Bis dahin bleibt die Lage heikel: Kopien sind draußen, Spoiler kursieren, und die Spannung steigt. Für alle, die unvoreingenommen in das neue Kapitel der Reihe starten wollen, heißt das: Social Media mit Vorsicht genießen!
Werde noch bis mindestens Ende des Jahres warten mit dem Kauf, keine Lust wieder Vollpreis zu bezahlen, wenn man es sowieso schnell für den halben Preis und eventuell sogar dann als Gold Edition mit Dlcs bekommt, den ein oder anderen Spoiler werde ich wohl trotzdem mitbekommen.
Ich werde es tatsächlich erst im Ende März, Anfang April spielen, vielleicht finde ich es bis dahin auch gebraucht für 50€ 😁.
Dann steht noch Monster Hunter Story 3 und Crimson Desert auf dem Programm, später im Mai dann Forza Horizon 6 und Adventure of Elliot.
😱😱😱 was für ein Jahr für Gamer, das wird der Wahnsinn 🤩🤗🥰
PS: Fable, Gears of War, GTA6, Control, Heroes of Might and Magic 😍…
Mir ist das mit den Spoilern egal. Ich werd erstmal abwarten wie das Spiel überhaupt sein wird und ob es mich anspricht. Bei den Streams kann ich mir Eindrücke verschaffen. Und zum Vollpreis kaufe ich eh kein Spiel. Erst wenn der Preis deutlich gesunken ist egal wie lange es dauert. Die Spiele laufen einem nicht weg.