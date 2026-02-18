Resident Evil: Requiem: Spoiler-Alarm: Horrorspiel bereits im Umlauf – Embargo fällt am 25. Februar

Aufgepasst: Kopien sind draußen – Review-Embargo für Resident Evil Requiem endet am 25. Februar um 16 Uhr deutscher Zeit.

In der Resident Evil-Community herrscht Alarmstufe Rot: Erste Kopien von Resident Evil Requiem sind bereits vor dem offiziellen Release im Umlauf. Damit beginnt die übliche Phase, in der Spoiler, Leaks und Gameplay-Clips in sozialen Netzwerken auftauchen können – Fans sollten also vorsichtig sein, wenn sie unvorbereitet durch ihre Feeds scrollen.

Parallel wurde bestätigt, wann die ersten offiziellen Wertungen erscheinen dürfen. Das Review Embargo fällt am 25. Februar 2026 – 16:00 Uhr deutscher Zeit.

Ab diesem Zeitpunkt werden die internationalen Magazine ihre Tests veröffentlichen – und damit erstmals ein vollständiges Bild davon liefern, wie sich Requiem im Vergleich zu früheren Teilen schlägt.

Bis dahin bleibt die Lage heikel: Kopien sind draußen, Spoiler kursieren, und die Spannung steigt. Für alle, die unvoreingenommen in das neue Kapitel der Reihe starten wollen, heißt das: Social Media mit Vorsicht genießen!