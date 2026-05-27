Resident Evil: Requiem: Startet überraschend mit spielbarer Demo

Capcom veröffentlicht die Demo zu Resident Evil Requiem auf Xbox Series X|S und weiteren Plattformen.

Ab sofort können Spieler einen Blick auf Resident Evil Requiem werfen, denn die Demo-Version des kommenden Horror-Spiels steht jetzt auf Xbox Series X|S sowie weiteren Plattformen zum Download bereit.

Die Probeversion ermöglicht es, einen Abschnitt des Spielbeginns zu erleben und erste Eindrücke von der neuen Survival-Horror-Erfahrung zu sammeln.

Laut Capcom werden Speicherdaten aus der Demo jedoch nicht in die Vollversion übernommen.

Im Mittelpunkt der Handlung stehen die FBI-Analystin Grace Ashcroft sowie der Serienveteran Leon S. Kennedy. Beide Charaktere verfügen über eigene Spielstile und erleben miteinander verknüpfte Handlungsstränge.

Capcom beschreibt Resident Evil Requiem als den bislang immersivsten Teil der Reihe und kündigt eine Mischung aus klassischem Survival Horror, nervenaufreibender Action und einer emotionalen Geschichte an.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann die Demo ab sofort herunterladen und ausprobieren.