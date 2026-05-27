Resident Evil: Requiem: Startet überraschend mit spielbarer Demo

Ab sofort können Spieler einen Blick auf Resident Evil Requiem werfen, denn die Demo-Version des kommenden Horror-Spiels steht jetzt auf Xbox Series X|S sowie weiteren Plattformen zum Download bereit.
Die Probeversion ermöglicht es, einen Abschnitt des Spielbeginns zu erleben und erste Eindrücke von der neuen Survival-Horror-Erfahrung zu sammeln.
Laut Capcom werden Speicherdaten aus der Demo jedoch nicht in die Vollversion übernommen.
Im Mittelpunkt der Handlung stehen die FBI-Analystin Grace Ashcroft sowie der Serienveteran Leon S. Kennedy. Beide Charaktere verfügen über eigene Spielstile und erleben miteinander verknüpfte Handlungsstränge.
Capcom beschreibt Resident Evil Requiem als den bislang immersivsten Teil der Reihe und kündigt eine Mischung aus klassischem Survival Horror, nervenaufreibender Action und einer emotionalen Geschichte an.
Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann die Demo ab sofort herunterladen und ausprobieren.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Demo kommt mir zu spät. Habe das Spiel schon durchgespielt. 🤣 Die es noch nicht gespielt haben, ist es natürlich eine feine Sache. 👌🏻
Cool, danke für die Info. Spiel steht sowieso auf der Liste, aber die Demo wird gespielt 🙂
Schade, dass da nichts mitgenommen werden kann in das Hauptspiel.
Ist jetzt aber eh die falsche Jahreszeit für Horror Spiele.
Wird ja erst um 22:00 Uhr mal dunkel.
Horror Spiele zocke ich erst wieder ab November.
Werde ich mir anschauen.
Bin auf den DLC gespannt.
Die Demo brauche ich nicht mehr 🙂
Gute Sache, die die das Spiel haben wollten haben es schon durch und so macht man neugierig für Unentschlossene.
@Z0RN „Ab sofort können Spieler einen Blick auf Resident Evil Requiem werfen, denn die Demo-Version des kommenden Horror-Spiels steht jetzt auf Xbox Series X|S sowie weiteren Plattformen zum Download bereit.“ kommenden? 😜