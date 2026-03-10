Resident Evil: Requiem: Story DLC, Fotomodus und mehr angekündigt

Capcom bestätigt: Story‑Erweiterung für Resident Evil Requiem ist in Entwicklung!

Capcom hat überraschend angekündigt, dass Resident Evil Requiem eine vollwertige Story-Expansion erhält. Die Erweiterung befindet sich aktuell in Entwicklung, ein Termin steht jedoch noch aus.

Das ist geplant

Foto‑Modus‑Update Ein umfangreiches Update für den Foto‑Modus ist in Arbeit und soll neue Optionen und Filter bieten.

Ein umfangreiches Update für den Foto‑Modus ist in Arbeit und soll neue Optionen und Filter bieten. Neues Minispiel im Mai Im kommenden Monat erscheint ein zusätzliches Minigame, das Requiem um eine weitere Gameplay‑Komponente erweitert.

Im kommenden Monat erscheint ein zusätzliches Minigame, das Requiem um eine weitere Gameplay‑Komponente erweitert. Story Expansion (TBA) Die größte Überraschung: Eine neue Story‑Erweiterung ist offiziell bestätigt. Details zum Inhalt oder Umfang gibt es noch nicht.

Hier das Video mit der Ankündigung:

A message from Koshi Nakanishi, director of Resident Evil Requiem. pic.twitter.com/54aKw80h8K — Resident Evil (@RE_Games) March 10, 2026