Resident Evil: Requiem: Story DLC, Fotomodus und mehr angekündigt

Image: ©CAPCOM CO.

Capcom bestätigt: Story‑Erweiterung für Resident Evil Requiem ist in Entwicklung!

Capcom hat überraschend angekündigt, dass Resident Evil Requiem eine vollwertige Story-Expansion erhält. Die Erweiterung befindet sich aktuell in Entwicklung, ein Termin steht jedoch noch aus.

Das ist geplant

  • Foto‑Modus‑Update Ein umfangreiches Update für den Foto‑Modus ist in Arbeit und soll neue Optionen und Filter bieten.
  • Neues Minispiel im Mai Im kommenden Monat erscheint ein zusätzliches Minigame, das Requiem um eine weitere Gameplay‑Komponente erweitert.
  • Story Expansion (TBA) Die größte Überraschung: Eine neue Story‑Erweiterung ist offiziell bestätigt. Details zum Inhalt oder Umfang gibt es noch nicht.

Hier das Video mit der Ankündigung:

