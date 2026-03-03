Resident Evil: Requiem: Technik-Vergleich: Ray-Tracing vs. Path-Tracing

Image: ©CAPCOM CO.

Resident Evil Requiem zeigt im Grafikvergleich deutliche Unterschiede zwischen Ray-Tracing und Path-Tracing bei Licht, Schatten und Reflexionen.

Dunkle Korridore, flackernde Lichtquellen und spiegelnde Oberflächen gehören zur DNA moderner Horrorinszenierung. Wie stark sich die Atmosphäre verändert, hängt dabei zunehmend von der gewählten Rendering-Technik ab.

Ein aktueller Grafikvergleich zu Resident Evil Requiem stellt Ray-Tracing und Path-Tracing direkt gegenüber.

Beide Verfahren berechnen Licht physikalisch korrekt, unterscheiden sich jedoch in Umfang und Präzision der Simulation.

Beim Ray-Tracing werden ausgewählte Lichtstrahlen realitätsnah verfolgt. Das sorgt für verbesserte Schatten, realistische Spiegelungen und eine glaubwürdigere Ausleuchtung von Szenen. Reflexionen in Glasflächen oder auf nassen Böden wirken präziser, während Lichtquellen natürlicher in die Umgebung eingebettet erscheinen.

Path-Tracing geht einen Schritt weiter. Hier wird das Licht vollständig simuliert, indem unzählige Strahlen mehrfach durch die Szene verfolgt werden. Dadurch entstehen weichere Schatten, komplexere indirekte Beleuchtung und realistischere Farbübertragungen zwischen Oberflächen. Räume wirken homogener ausgeleuchtet, Licht verliert an Härte und dunkle Bereiche erhalten feinere Abstufungen.

Im direkten Vergleich zeigt sich, dass Path-Tracing die Atmosphäre nochmals intensiviert.

Materialien reagieren glaubwürdiger auf Licht, Reflexionen wirken weniger künstlich und die Gesamtstimmung erscheint dichter. Ray-Tracing liefert bereits eine deutliche Qualitätssteigerung gegenüber klassischen Beleuchtungsmethoden, während Path-Tracing eine noch umfassendere physikalische Genauigkeit erreicht.

Der „Ultimate-Graphics“-Vergleich verdeutlicht, wie stark moderne Rendering-Techniken die visuelle Wahrnehmung innerhalb von Resident Evil Requiem verändern können.

  2. Economic 95485 XP Posting Machine Level 3 | 03.03.2026 - 10:30 Uhr

    Der PT Sprung ist viel zu wenig für das was es kostet. Kann man meinetwegen lassen und die Rasterisierung und GI weiter verbessern aber da ist man ja ziemlich am Zenit angekommen

  3. Katanameister 343980 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 03.03.2026 - 10:39 Uhr

    Path Tracing sieht wirklich klasse aus, richtig realistisch und hat einen hohen Detailgrad 👍.

  4. Mihari 20825 XP Nasenbohrer Level 1 | 03.03.2026 - 10:42 Uhr

    Ich spiele Requiem auch am PC mit Path-Tracing und gerade bei RE ist das stellenweise ein echter Game-Changer was Atmosphäre und Licht angeht. Allerdings braucht man schon einen sehr guten PC dafür.

  5. faktencheck 165720 XP First Star Gold | 03.03.2026 - 10:53 Uhr

    Pathtracing ist halt die Königsdisziplin. Bin gespannt in wie weit diese Technik auf den neuen Konsolen realisiert werden wird. Auf jeden Fall sieht man klar die Unterschiede.

  6. The Hills have Shice 232505 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 03.03.2026 - 12:04 Uhr

    Pathtracing ist einfach der Hammer!
    Das ist schon ein Blick in die Zukunft und RE9 ein sehr guter showcase dafür. 👏

  7. EndlessTech 3260 XP Beginner Level 2 | 03.03.2026 - 12:07 Uhr

    Sieht schon stark aus. Wer das nötige Kleingeld hat, kann die Next gen Version schon jetzt spielen

  9. oldGamer 168880 XP First Star Onyx | 03.03.2026 - 12:48 Uhr

    Alles schön und gut, aber die Anforderungen von PT sind einfach viel zu hoch das es sich das heute wirklich schon lohnen würde die meisten. Das mag mit einer 5080+ funktionieren, aber ich bezweifle das 4k mit einer 5070ti wirklich sauber spielbar ist.
    Und ob das in der nächsten gen klappt? Zu viel Hardwarehunger würde ich sagen.
    Ab der 7070ti könnte es interessant werden.

  10. Sturmi 14965 XP Leetspeak | 03.03.2026 - 13:04 Uhr

    Also ich hab die vergleiche mal bei Cyberpunk gesehen und pt war schon deutlich krasser. Jedenfalls auf dem PC ich glaube aktuell geht das auch nur auf PC ich weiß allerdings nicht was das an Leistung kostet. Also Rt hab ich auf Konsole immer deaktiviert bringt wenig kostet viel wenn das dann bei pt genauso wird bleibt auch das immer deaktiviert

Hinterlasse eine Antwort