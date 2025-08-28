Resident Evil: Requiem: Third-Person-Ansicht für weniger Horror

Resident Evil: Requiem kann auch in der Third-Person-Ansicht gespielt werden, falls Spielern die First-Person-Ansicht zu gruselig ist.

Wer auf Horrorspiele steht, aber vielleicht eine schwache Pumpe hatte, die schon bei Resident Evil 7 Biohazard zu tanzen anfing, für den gibt es gute Nachrichten.

Resident Evil: Requiem wird eine optionale Third-Person-Ansicht haben. Das bestätigte Director Koshi Nakanishi in einem Interview.

Gegenüber Gamesradar erklärte Nakanishi, für manche sei Resident Evil 7 Biohazard wohl zu gruselig gewesen in der First-Person-Perspektive. Um das ein wenig zu dämpfen, können Spieler in Resident Evil: Requiem auf eine Third-Person-Perspektive ausweichen, um sich vom Horror ein wenig zu distanzieren.

„Wenn ich auf die First-Person-Perspektive von Resident Evil 7 zurückblicke, habe ich diese implementiert, um das Spiel immersiver und gruseliger als je zuvor zu gestalten. Ich glaube, die meisten Medienvertreter und Spieler waren sich einig, dass es ein unglaublich gruseliges Spiel war, aber möglicherweise war es zu gruselig“, sagte Nakanishi. „Ich glaube, einige Leute konnten damit nicht umgehen und haben das Spiel entweder nicht zu Ende gespielt oder gar nicht erst angefangen. Wenn man das Spiel also in der First-Person- Ansicht begonnen hat und es einem zu viel wird, dann ist die Third-Person- Ansicht fast eine Möglichkeit, sich ein wenig von diesem Horror zu distanzieren und es etwas leichter zu verkraften, indem man den Charakter auf dem Bildschirm als eine Art Avatar von sich selbst sieht.“

In welcher Perspektive werde ihr Resident Evil: Requiem spielen, wenn es am 27. Februar 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC veröffentlicht wird?