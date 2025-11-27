Resident Evil: Requiem: Über 3 Millionen Mal auf die Wunschliste gesetzt

Mehr als 3 Millionen Spieler haben Capcoms Resident Evil Requiem auf die Wunschliste gesetzt.

Die Fans wünschen sich offenbar sehnlichst einen neuen Horror im Universum von Resident Evil zu erleben. Anders lässt sich nicht die hohe Anzahl von über 3 Millionen Wishlist Einträgen für Resident Evil Requiem erklären, wie Capcom bestätigte.

Resident Evil Requiem wird am 27. Februar 2026 für Xbox Series X|S in der Standard- und Deluxe Edition erscheinen. Beide Versionen könnt ihr auch im Microsoft Store für die Konsole auf eure Wunschliste setzen.

Danke an Leser Ronny für den Newstipp.