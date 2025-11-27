Resident Evil: Requiem: Über 3 Millionen Mal auf die Wunschliste gesetzt

Die Fans wünschen sich offenbar sehnlichst einen neuen Horror im Universum von Resident Evil zu erleben. Anders lässt sich nicht die hohe Anzahl von über 3 Millionen Wishlist Einträgen für Resident Evil Requiem erklären, wie Capcom bestätigte.
Resident Evil Requiem wird am 27. Februar 2026 für Xbox Series X|S in der Standard- und Deluxe Edition erscheinen. Beide Versionen könnt ihr auch im Microsoft Store für die Konsole auf eure Wunschliste setzen.
Danke an Leser Ronny für den Newstipp.
8 Kommentare
Stark freu mich Mega drauf 🤩
Wollen wir hoffen, dass Capcom die Erwartungen erfüllen kann.
Ich habe die Befürchtung, es wird das gleiche, was wir schon etliche Male in den Spielen vorher gesehen haben. Man muss sich die ganze Zeit irgendwo verstecken und wird von einem übermächtigen Monster gejagt…
Ich bin deiner Meinung.
Mr. X hat mich genervt, Nemesis hat mich genervt, der Papa aus Teil 7 hat mich etwas weniger genervt, aber doch spürbar usw.
Aber am meisten nervt mich das immer so gemacht wird als wäre das schon IMMER Teil der Resident Evil DNA.
Aber nein, meiner Meinung nach nicht.
Es gab doch lediglich in Teil 3 damals halt den Nemesis.
Beim normalen Durchgang vom 2er war Mr. x auch nicht dabei.
Und ansonsten sowieso einfach in keinem Teil vorher oder danach.
Wasser Level, dumme Missionen auf Zeit und unbesiegbare Stalker Gegner finde ich einfach am schlimmsten.
Ich finde es so Schade das Capcom jetzt meint sie MÜSSEN unbedingt in jedem Teil so eine nervige Kacke einzubauen.
Ich liebe übrigens das GameCube Resident Evil 1 Remake.
Für mich der mit Abstand beste Teil.
Ich gehöre dazu😎😎😎
Und? Ich setze so vieles auf meine WL und kaufe es dann nicht oder erst später im Sale o_o
Wäre imposanter wenn das 3M Pre-Order wären.
Ich hab’s ein paar Mal mit der Reihe versucht, aber wir werden einfach keine Freunde. Dabei ist die Story und die ganze Welt so herrlich dumm und trashig, was ich eigentlich lustig finde. Aber das Handling und dieses Inventarmanagement…
Wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht 😁