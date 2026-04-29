Resident Evil: Requiem: Überraschender Post-Launch-Modus soll kurz nach Golden Week erscheinen

Für Resident Evil Requiem zeichnet sich ein möglicher Post-Launch-Inhalt ab, der kurz nach der sogenannten Golden Week erscheinen könnte. Hinweise darauf stammen aus einem Interview mit dem Entwicklerteam von Capcom.
Im Fokus steht ein neues Singleplayer-Minigame, das sich laut Aussagen der Verantwortlichen an Spieler richtet, die die Hauptkampagne bereits abgeschlossen haben und „noch mehr Spielzeit“ im Titel suchen. Das Zusatzformat soll dabei auf den Kampfsystemen des Hauptspiels basieren und deutlich actionorientiert ausfallen.
Spieler sollen das Minigame erst nach Abschluss der Story freischalten können. Eine Veröffentlichung kurz nach dem Ende der Golden Week in Japan wird dabei als wahrscheinlich eingeordnet. Der Zeitraum umfasst in diesem Jahr die Tage vom 29. April bis 6. Mai 2026.
Zusätzlich wird im Interview angedeutet, dass sich ein separates Story-DLC ebenfalls in Entwicklung befindet. Dieses befindet sich laut Capcom jedoch noch in einem frühen Stadium, während das Minigame bereits weit fortgeschritten sein soll.
Konkrete Inhalte zum DLC bleiben bislang unbestätigt. Gerüchte deuten jedoch darauf hin, dass Charaktere wie Leon S. Kennedy eine Rolle spielen könnten, während frühere Spekulationen auch andere Figuren als mögliche Fokus-Punkte genannt hatten.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da bin ich auf das Minigame gespannt. Wenn es erscheint. Spiel habe ich ja durchgespielt. Auch auf das neue DLC bin ich gespannt. 🙂
Sicherlich Mercenary Mode.
War leider nie so meins. Am geilsten fand ich den tatsächlich in Rev 2.
Klingt sehr stark nach dem Mercenaries Modus.
Da bin ich aber raus.
Den Story DLC nehme ich aber gerne.
Klingt hervoragend. Wer will nicht noch mehr Zeit in diesem Game verbringen 😉
DLC vielleicht. RE4 Remake DLC fand ich jetzt nicht so toll dafür bei RE8 Top
Gibt es denn überhaupt Mini Games im Spiel ?
Soweit ich das sagen kann nicht .
Das hört sich gut an. Da bin ich gespannt was da kommt.
Kann nur der Söldner Modus sein.
Wenn das Gerücht stimmen sollte , dann müsste das Mini Spiel weit fortgeschritten , sondern eher bereits fertig sein.