Resident Evil: Requiem: Überraschender Post-Launch-Modus soll kurz nach Golden Week erscheinen

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Image: ©CAPCOM CO.

Capcom plant ein neues Singleplayer-Minigame für Resident Evil Requiem, das nach der Story-Kampagne freigeschaltet wird.

Für Resident Evil Requiem zeichnet sich ein möglicher Post-Launch-Inhalt ab, der kurz nach der sogenannten Golden Week erscheinen könnte. Hinweise darauf stammen aus einem Interview mit dem Entwicklerteam von Capcom.

Im Fokus steht ein neues Singleplayer-Minigame, das sich laut Aussagen der Verantwortlichen an Spieler richtet, die die Hauptkampagne bereits abgeschlossen haben und „noch mehr Spielzeit“ im Titel suchen. Das Zusatzformat soll dabei auf den Kampfsystemen des Hauptspiels basieren und deutlich actionorientiert ausfallen.

Spieler sollen das Minigame erst nach Abschluss der Story freischalten können. Eine Veröffentlichung kurz nach dem Ende der Golden Week in Japan wird dabei als wahrscheinlich eingeordnet. Der Zeitraum umfasst in diesem Jahr die Tage vom 29. April bis 6. Mai 2026.

Zusätzlich wird im Interview angedeutet, dass sich ein separates Story-DLC ebenfalls in Entwicklung befindet. Dieses befindet sich laut Capcom jedoch noch in einem frühen Stadium, während das Minigame bereits weit fortgeschritten sein soll.

Konkrete Inhalte zum DLC bleiben bislang unbestätigt. Gerüchte deuten jedoch darauf hin, dass Charaktere wie Leon S. Kennedy eine Rolle spielen könnten, während frühere Spekulationen auch andere Figuren als mögliche Fokus-Punkte genannt hatten.

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9 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 47175 XP Hooligan Treter | 29.04.2026 - 07:34 Uhr

    Da bin ich auf das Minigame gespannt. Wenn es erscheint. Spiel habe ich ja durchgespielt. Auch auf das neue DLC bin ich gespannt. 🙂

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  2. Homunculus 305300 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 29.04.2026 - 08:02 Uhr

    Sicherlich Mercenary Mode.
    War leider nie so meins. Am geilsten fand ich den tatsächlich in Rev 2.

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  3. Drakeline6 212195 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 29.04.2026 - 08:07 Uhr

    Klingt sehr stark nach dem Mercenaries Modus.
    Da bin ich aber raus.
    Den Story DLC nehme ich aber gerne.

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  5. burito361 108360 XP Master User | 29.04.2026 - 08:25 Uhr

    DLC vielleicht. RE4 Remake DLC fand ich jetzt nicht so toll dafür bei RE8 Top

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  8. JohnWick 97865 XP Posting Machine Level 4 | 29.04.2026 - 08:35 Uhr

    Kann nur der Söldner Modus sein.
    Wenn das Gerücht stimmen sollte , dann müsste das Mini Spiel weit fortgeschritten , sondern eher bereits fertig sein.

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