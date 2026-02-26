Resident Evil: Requiem: Um diese Uhrzeit könnt ihr den Horror spielen

Der Launch von Resident Evil Requiem rückt näher, und Capcom hat nun die globalen Freischaltzeiten bestätigt. Während PC‑Spieler bereits mit dem Pre‑Load beginnen können, hängt der tatsächliche Start stark von der jeweiligen Zeitzone ab – und das sorgt für ein ungewöhnlich fragmentiertes Release‑Fenster.
Auf dem PC gilt weltweit die Pacific Standard Time als Maßstab.
Wer also außerhalb der USA spielt, muss sich an den Zeitpunkt orientieren, zu dem in Los Angeles der 26. Februar um 21:00 Uhr PST erreicht ist.
Konsolenspieler haben es einfacher: Auf Xbox Series X/S, PS5 und Nintendo Switch 2 beginnt das Abenteuer um Mitternacht der eigenen Region.
