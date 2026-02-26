Resident Evil: Requiem: Um diese Uhrzeit könnt ihr den Horror spielen

Je nach Region beginnt die Rückkehr nach Raccoon City in Resident Evil Requiem früher oder später!

Der Launch von Resident Evil Requiem rückt näher, und Capcom hat nun die globalen Freischaltzeiten bestätigt. Während PC‑Spieler bereits mit dem Pre‑Load beginnen können, hängt der tatsächliche Start stark von der jeweiligen Zeitzone ab – und das sorgt für ein ungewöhnlich fragmentiertes Release‑Fenster.

Auf dem PC gilt weltweit die Pacific Standard Time als Maßstab.

Wer also außerhalb der USA spielt, muss sich an den Zeitpunkt orientieren, zu dem in Los Angeles der 26. Februar um 21:00 Uhr PST erreicht ist.

Konsolenspieler haben es einfacher: Auf Xbox Series X/S, PS5 und Nintendo Switch 2 beginnt das Abenteuer um Mitternacht der eigenen Region.

Resident Evil Requiem

  Vayne1986 | 26.02.2026 - 06:32 Uhr

    Danke für die Info. 💚
    Freue mich morgen auf Resident Evil: Requiem. 🙂♥️

    0
  Bootie Sweat | 26.02.2026 - 06:38 Uhr

    Heute Nacht ist es endlich so weit. Bin schon sehr gespannt und freu mich drauf.

    0
  Katanameister | 26.02.2026 - 06:40 Uhr

    Wünsche allen viel Spaß mit dem neuen RE, ich warte noch etwas bis es dann auch für mich wieder nach Raccoon City geht.

    2
  Ralle89 | 26.02.2026 - 06:48 Uhr

    Endlich ist es soweit 👍🏻😎😎😎
    Freue mich schon total drauf 🥳🥳🥳

    0
  Drakeline6 | 26.02.2026 - 07:46 Uhr

    Die Tests haben mich eher verunsichert.
    Vor allem gegen Ende soll es ziemlich nervige Trial and Error Passagen geben.
    Glaube ich warte noch etwas ab was die Spieler dazu sagen.

    0
  oOStahlkingOo | 26.02.2026 - 07:56 Uhr

    Ich leihe mir das Spiel am Freitag aus für 9 Tage und 12 Euro….kann man das schon mal machen….

    0
  panicKiller1987 | 26.02.2026 - 10:00 Uhr

    Bedeutet das ich als Konsolenspieler auf Neuseeland stellen kann und es dann für mich früher 0 Uhr ist. So lese ich es zumindest raus.

    0
  FaMe | 26.02.2026 - 12:31 Uhr

    Ich freue mich riesig auf Morgen. Danke für die Info. Aber ich bis zum deutschen Start kann ich mich dann auch noch gedulden.

    0

Hinterlasse eine Antwort