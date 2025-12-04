Resident Evil: Requiem: Unbekannte Spielzone im TV-Spezialprogramm

Im jüngsten Resident Evil Spezialprogramm, das im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, erhielt die Community einen neuen Blick auf Resident Evil Requiem und eine bisher unbekannte Spielzone.

Die gezeigte Passage konzentriert sich auf Grace, die sich in einer düsteren Umgebung einem einzelnen Zombie stellt und dabei die Atmosphäre des kommenden Titels eindrucksvoll verdeutlicht. Die Szenen zeigen enge Räume, klaustrophobische Lichtstimmungen und ein kämpferisches Duell, das typische Survival Horror Elemente betont.

Für Spieler auf Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation und PC deutet das neue Material an, dass Resident Evil Requiem die Intensität der Reihe beibehält und mit frischen Arealen erweitert.

Die Präsentation macht deutlich, dass Capcom den Fokus auf Nahkampfmomente, präzise Animationen und eine dichte Stimmung legt, wodurch das Spiel im gesamten Resident Evil Universum weiter an Bedeutung gewinnt.

There was some new Resident Evil Requiem gameplay of a new area with Grace fighting a zombie in the Resident Evil special program that aired on Japanese television. pic.twitter.com/FToPeqi4HW — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) December 3, 2025