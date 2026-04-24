Resident Evil: Requiem: Verkauft sich 7 Millionen Mal seit Launch

Resident Evil Requiem hat seit seinem Launch weltweit 7 Millionen Einheiten verkauft und damit einen weiteren Meilenstein erreicht.
Der Titel setzt damit die Erfolgsgeschichte der Reihe fort und etabliert sich schnell als einer der stärkeren Releases innerhalb des Franchise. Genauere Details zur Verteilung der Verkäufe auf Plattformen oder Regionen wurden nicht genannt.
Mit dem erreichten Verkaufswert unterstreicht das Spiel die weiterhin hohe Nachfrage nach Survival-Horror-Erfahrungen im Resident-Evil-Universum.
Weitere Informationen zu kommenden Inhalten oder Updates wurden im Zuge der Bekanntgabe nicht veröffentlicht.
26 Kommentare AddedMitdiskutieren
7 vs. Gideon
Werde es mir vllt auch bald schon gönnen. Im nächsten Steam Sale sicher dann. Bis dahin nochmal RE4 Remake
Das ist ja eine Zahl. Respekt.
Bis ich aber dazu komme wird noch viel Isar durchfließen.
Richtig stark für Capcom.
Glückwunsch einer bin ich davon ☺️
Wirklich tolles Spiel, mir hätte es noch besser gefallen wenn wir nur einen Gracy Part gehabt hätten und einen neuen Teil mit Leon
Glückwunsch Capcom.