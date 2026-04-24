Resident Evil: Requiem: Verkauft sich 7 Millionen Mal seit Launch

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Image: ©CAPCOM CO. / Resident Evil: Requiem

Resident Evil Requiem erreicht kurz nach Veröffentlichung 7 Millionen verkaufte Einheiten.

Resident Evil Requiem hat seit seinem Launch weltweit 7 Millionen Einheiten verkauft und damit einen weiteren Meilenstein erreicht.

Der Titel setzt damit die Erfolgsgeschichte der Reihe fort und etabliert sich schnell als einer der stärkeren Releases innerhalb des Franchise. Genauere Details zur Verteilung der Verkäufe auf Plattformen oder Regionen wurden nicht genannt.

Mit dem erreichten Verkaufswert unterstreicht das Spiel die weiterhin hohe Nachfrage nach Survival-Horror-Erfahrungen im Resident-Evil-Universum.

Weitere Informationen zu kommenden Inhalten oder Updates wurden im Zuge der Bekanntgabe nicht veröffentlicht.

Quelle
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26 Kommentare Added

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  1. BenjaminButton 10040 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 24.04.2026 - 18:33 Uhr

    7 vs. Gideon

    Werde es mir vllt auch bald schon gönnen. Im nächsten Steam Sale sicher dann. Bis dahin nochmal RE4 Remake

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  2. kleineAmeise 157330 XP God-at-Arms Gold | 24.04.2026 - 18:51 Uhr

    Das ist ja eine Zahl. Respekt.
    Bis ich aber dazu komme wird noch viel Isar durchfließen.

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  4. Nibelungen86 349885 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 24.04.2026 - 19:28 Uhr

    Glückwunsch einer bin ich davon ☺️
    Wirklich tolles Spiel, mir hätte es noch besser gefallen wenn wir nur einen Gracy Part gehabt hätten und einen neuen Teil mit Leon

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