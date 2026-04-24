Resident Evil: Requiem: Verkauft sich 7 Millionen Mal seit Launch

Resident Evil Requiem hat seit seinem Launch weltweit 7 Millionen Einheiten verkauft und damit einen weiteren Meilenstein erreicht.

Der Titel setzt damit die Erfolgsgeschichte der Reihe fort und etabliert sich schnell als einer der stärkeren Releases innerhalb des Franchise. Genauere Details zur Verteilung der Verkäufe auf Plattformen oder Regionen wurden nicht genannt.

Mit dem erreichten Verkaufswert unterstreicht das Spiel die weiterhin hohe Nachfrage nach Survival-Horror-Erfahrungen im Resident-Evil-Universum.

Weitere Informationen zu kommenden Inhalten oder Updates wurden im Zuge der Bekanntgabe nicht veröffentlicht.