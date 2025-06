Resident Evil: Requiem: Versinkt in Angst und Schrecken, Demo auf der Gamescom

Versinkt in Angst und Schrecken – Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026.

Das auf dem Summer Game Fest 2025 enthüllte Resident Evil Requiem, der neunte und bisher fesselndste Teil der kultigen Survival-Horror-Serie Resident Evil, wird am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam veröffentlicht.

Powered by RE ENGINE nutzt Resident Evil Requiem die volle Leistung modernster Konsolen, um den Spielenden komplexe Charakterdetails wie lebensechte Gesichtsausdrücke, realistische Hauttexturen und sogar mit High-Fidelity Schweißperlen ein noch nie dagewesenes Maß an Gänsehaut garantierenden Realismus zu bieten.

Resident Evil Requiem führt die Serie zurück in die ikonische Raccoon City, die Heimat der biologischen Katastrophe, die die Welt erschütterte und kombiniert die erschreckenden Aspekte des psychologischen Horrors mit der pulsierenden Action, die Fans der Serie kennen und lieben.

Resident Evil Requiem bietet Sprachausgabe und Untertitel in Englisch, lateinamerikanischem Spanisch, brasilianischem Portugiesisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, kastilischem Spanisch, Russisch und Mandarin. Außerdem Untertitel in Koreanisch, traditionellem Chinesisch, vereinfachtem Chinesisch, Arabisch und Polnisch.

Dies ist erst der Anfang. Weitere Schrecken aus Resident Evil Requiem werden im Laufe des Jahres enthüllt, einschließlich der ersten öffentlich spielbaren Version auf der Gamescom 2025. Eine neue Ära des Survival Horrors beginnt in 2026.