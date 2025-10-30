Resident Evil: Requiem: Vorbestellungen mit diesen Editionen gestartet

Resident Evil: Requiem startet heute mit gruseligen Vorbestellungen und diesen Editionen.

Macht euch bereit für die Schrecken, die euch erwarten, denn Resident Evil Requiem beendet die Gruselsaison mit einem Knall. Das Spiel kann jetzt auf allen Plattformen vorbestellt werden, darunter PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PC über Steam und zum ersten Mal im Epic Games Store.

Die offizielle Veröffentlichung ist für den 27. Februar 2026 geplant. Alle Vorbestellungen kommen mit Graces krassem Kostüm „Apocalypse“ als Vorbestellungsbonus.

Und nicht nur das: „Road to Requiem“ hat eine Menge neuer Resident Evil™-Ankündigungen gezeigt, die dich sicher zum Schreien bringen werden.

Moderiert von der legendären Maggie Robertson, der Synchronsprecherin der ikonischen Lady Dimitrescu in Resident Evil Village, bot „Road to Requiem“ einen detaillierten Rückblick auf die Resident Evil-Reihe und tauchte ein in die unvergesslichen Charaktere, Schrecken und gruseligen Details, die alle zu diesem neuesten Teil geführt haben, beginnend mit dem Raccoon City-Vorfall von 1998.

Weitere Ankündigungen im Rahmen von „Road to Requiem“ sind:

Zwei Epic Editions – Resident Evil Requiem wird sowohl als Standard- als auch als Deluxe-Edition erhältlich sein. Die Deluxe-Edition enthält das gleiche Basisspiel wie die Standard-Edition, dazu aber ein exklusives Paket mit fünf Kostümen, vier Waffen-Skins, zwei Bildschirmfiltern, zwei Waffen-Anhängern und mehr!

Zeigt eure Begeisterung in Fortnite! – Zur Feier des Eintritts von Capcom in den Epic Games Store erhalten Spieler, die Resident Evil Requiem über den Epic Games Store kaufen, spezielle Resident Evil-Kollaborationsgegenstände in Fortnite, wie zum Beispiel das Grace-Outfit! Die Fortnite-Kollaborationsgegenstände werden nach der Veröffentlichung von Resident Evil Requiem verteilt. Weitere Details dazu gibt es bald.

Spielt wie ein Profi! – Der spezielle Resident Evil Requiem Nintendo Switch 2 Pro Controller mit Designs aus dem Spiel und einem Design in Gunmetal-inspiriertem Schwarz wird am Tag der Veröffentlichung bei Nintendo erhältlich sein.

Das erste Resident Evil Amiibo überhaupt – Grace aus Resident Evil Requiem wird das erste Resident Evil Amiibo überhaupt sein und ab Sommer 2026 erhältlich sein.

Haltet das Popcorn bereit! – Anfang nächsten Jahres gibt’s eine atemberaubende „Resident Evil Showcase“-Premiere mit noch mehr Infos zu Resident Evil Requiem.

Zudem könnt ihr Resident Evil Requiem mit der Premium Steelbook Edition, die das komplette Spiel, den Inhalt der Deluxe Edition und eine exklusive Lentikular-Karte in limitierter Auflage enthält, erleben. Erhältlich, solange der Vorrat reicht.